Beautiful Anticipazioni 18 marzo 2023: Brooke si ubriaca a Capodanno e si lascia andare con Deacon!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke cadrà nella trappola di Sheila e si ubriacherà a Capodanno... insieme a Deacon.

Nelle puntate di Beautiful del 18 marzo 2023 in onda su Canale5 a partire dalle 13.45, vedremo che il piano di Sheila funzionerà alla grande. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Brooke festeggerà il Capodanno insieme a Hope, Liam e i bambini. Con loro ci sarà anche Deacon, ospite della Villa, grazie anche all'assenza di Ridge. Il Forrester è in viaggio di lavoro ma ha promesso alla moglie di raggiungerla prima della fine della nottata, per stare con lei e festeggiare il nuovo anno. Peccato però che le cose non vadano come sperato dallo stilista e dalla sua consorte. Brooke, rimasta da sola dopo che sua figlia se ne sarà andata e anche lo Sharpe avrà levato le tende, scoprirà che il suo amato consorte non sarà presto di ritorno a causa di una tempesta. In quel momento, Deacon tornerà in casa per riprendere il suo cellulare, dimenticato su qualche mensola e troverà la Logan stranamente allegra e su di giri. Nessuno dei due sa e potrà sapere che lo champagne che ha bevuto e sta bevendo non è analcolico.

Anticipazioni Beautiful: Brooke festeggia Capodanno con Hope e Liam

Ridge ha dato una brutta notizia a Brooke. Non potrà esserci per la festa di Capodanno, organizzata a casa loro. La Logan non è stata felice ma lo stilista ha promesso di tornare il più in fretta da lei, per passare almeno le prime ore del nuovo anno insieme. Brooke, rinvigorita da questo pensiero, si godrà la serata insieme a Hope, Liam, i bambini e Deacon, invitato per l'occasione. La bionda comincerà a bere lo champagne comprato a Il Giardino ma non sarà a conoscenza del fatto che quella bottiglia che lei ritiene analcolica, sia in realtà stata scambiata da Sheila. La Carter si è voluta vendicare di Brooke, dopo il loro intenso battibecco e ha pensato di far ubriacare la sua nemica, facendola ricadere nel loop dell'alcolismo, da cui era difficilmente uscita anni prima.

Beautiful Anticipazioni: Ridge comunica a Brooke che non potrà tornare presto

La festa di Capodanno si svolgerà nei migliore dei modi almeno sino a quando Brooke sarà in compagnia di Hope e della sua famiglia. La Logan rimarrà sola molto presto e non potrà neanche riabbracciare Ridge, fermo in Europa a causa di una tempesta. Il Forrester informerà la Logan di non poterla raggiungere, proprio quando Deacon rientrerà in casa, alla ricerca del suo cellulare. Lo Sharpe troverà la bionda turbata e triste ma anche evidentemente su di giri. Brooke avrà infatti bevuto tutta la sera lo champagne scambiato da Sheila e comincerà ad avere i primi sintomi di una sbornia. Non capendo cosa stia succedendo, divertito e preoccupato, Deacon cercherà di capire perché la sua ex sia diventata dal triste all'euforica, così velocemente ma soprattutto tenterà di comprendere perché stia diventando pericolosamente attratta da lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter avverte Paris che Zende sta per farle la proposta di matrimonio

Brooke continuerà a bere e presa dai fumi dell'alcol, comincerà a versarsi della vodka. Su di lei avrà un effetto ancora più potente, visto che per via dei suoi problemi, la bionda non ha più toccato alcun superalcolico da anni. La bionda si farà sempre più strana e fuori controllo, avvicinandosi pericolosamente a Deacon, che non ne sarà poi così tanto infastidito. Intanto a Il Giardino, Paris e Zende stanno passando la serata insieme. Il Forrester ha tutta l'intenzione di chiedere alla ragazza di sposarlo e ha in tasca il bell'anello fatto realizzare da Quinn. Poco prima di raggiungere il locale, il cugino di Steffy ha rivelato a Carter le sue intenzioni. Il Walton, al corrente che Paris non ha intenzione di fare sul serio con Zende, chiamerà la ragazza per avvertirla. L'avvocato permetterà alla Buckingham di cambiare discorso e di non lasciare al suo ragazzo neanche di fare un accenno al fidanzamento ufficiale. Gli dirà infatti di non voler correre troppo, di volersi godere la vita e di essere troppo giovane per sistemarsi. Zende ci rimarrà male e rinuncerà ai suoi progetti. Per ora!

