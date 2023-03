Beautiful Anticipazioni 21 marzo 2023: Brooke incastrata! Douglas ha visto tutto

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke rischia grosso. La Logan dovrà trovare il coraggio di rivelare a Ridge quanto successo, prima che sia troppo tardi.

Nella puntata di Beautiful in onda il 21 marzo 2023 alle ore 13.45 su Canale5, il cerchio si stringe intorno a Brooke. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il ritorno di Ridge ha messo ancora più in crisi Brooke. La bionda non sa come rivelare al marito di essersi ubriacata e di aver baciato Deacon. Per questo cercherà di riordinare le idee e di trovare il coraggio di intavolare il discorso con il consorte, che si è già accorto che qualcosa non va. Intanto Deacon, ancora frastornato da quanto successo e sicuro di essere innamorato della sua ex, cercherà di parlarle ma prima si recherà a casa di Hope per capire se sua madre le ha detto qualcosa. Douglas invece continuerà a dire a Liam di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale. Il piccolo, ancora una volta, potrebbe essere determinante per far scoprire la verità su quando accaduto a Capodanno. Il Forrester junior è una bomba che sta per scoppiare sotto i piedi di Brooke. Paris ringrazierà ancora Carter per quello che ha fatto per lui e i due ragazzi torneranno a parlare del loro bacio.

Anticipazioni Beautiful: Brooke ko, Douglas sa tutto

Brooke è nel panico. Ridge è tornato a casa e subito si è accorto che qualcosa non va in sua moglie. La Logan si è affrettata a rassicurarlo di stare bene e di aver solo sentito la sua mancanza. La bionda però è tormentata dai sensi di colpa e non sa davvero come possa essere tornata a bere e soprattutto come si sia lasciata andare così con Deacon. Brooke dovrà trovare il coraggio di affrontare questo argomento con il marito, ignara di essere caduta nella trappola di Sheila. Brooke potrebbe essere smascherata da Douglas. Il piccolo ha infatti visto sua nonna in compagnia di Babbo Natale – ovvero di Deacon con un cappello natalizio – e ha raccontato a Liam questa strana e divertente visione. Lo Spencer però non gli ha dato retta, credendo che il piccolo stesse raccontando una favola.

Beautiful Anticipazioni: Deacon pronto a chiarire con Brooke

Dopo l'incontro a Il Giardino con Sheila, decisa a scoprire cosa sia successo a Capodanno a casa di Brooke, Deacon è sempre più in ansia. Lo Sharpe vorrebbe chiarire con la Logan e sapere cosa ne sarà di loro da ora in poi. Prima però cercherà di parlare con Hope, per sapere se sua figlia ha notizie sulla madre e se è venuta a conoscenza di qualcosa di importante su di loro. Allo chalet incontrerà però solo Liam, con cui scambierà due parole, come mai era successo prima. Intanto Brooke continuerà a ripensare alla strana notte appena passata e a come uscire da questa difficile situazione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Paris e Carter molto vicini

Paris ha ringraziato Carter per averla aiutata a gestire la notte di Capodanno con Zende e a evitare che il ragazzo le facesse la proposta di matrimonio. La Buckingham ha chiarito all'amico di non voler ferire il Forrester ma di non essere pronta a fare la promessa sposa. Il Walton le ha assicurato di starle vicino ma non riuscirà a non fare menzione al bacio che c'è stato tra loro. Paris si affretterà a fargli capire che probabilmente l'aria di festa ha fatto scattare qualcosa di strano ma che questo non significa e non significherà nulla. Sono amici e sempre lo saranno.

