Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Steffy intima al marito di stare lontano da Sheila ma lui ha già combinato un pasticcio!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 ottobre 2022, in onda alle 13.45 su Canale5. Ecco le Trame dell'episodio della Soap Americana che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: Steffy è determinata a non lasciare che Sheila si intrometta nella sua vita e faccia del male alla sua famiglia. La ragazza è consapevole che Finn stia soffrendo tantissimo di dover rinunciare a conoscere sua madre ma il dottore non sa di che pasta sia fatta la Carter. Per questo la Forrester intima a suo marito di stare alla larga dalla loro nemica e di non permettere che gli faccia il lavaggio del cervello, che ha fatto con molte persone. Finnegan promette alla consorte di stare attento, peccato però che abbia già scatenato la furia di Sheila Carter, rispondendo a un suo messaggio con un emoticon di un cuore. Il ragazzo lo rivela a Paris, l'unica in grado di capirlo in quel momento. La Buckingham è molto preoccupata per il suo amico.

Anticipazioni Beautiful: Sheila ha un piano per avvicinarsi a Finn

Sheila affila le armi, decisa più che mai a creare un rapporto tra lei e Finn. Nelle scorse puntate della Soap abbiamo visto la Carter convincersi non solo di avere delle chance con suo figlio ma anche che questi le voglia bene. Tutta colpa di un messaggio che il bel dottore – neo-marito di Steffy – le ha mandato. Un errore che potrebbe costare molto caro a tutta la famiglia, visti i trascorsi della malefica rossa. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 19 ottobre 2022, la questione dell'sms si farà molto più preoccupante. Non solo Sheila sarà pronta a mettere in atto un suo piano& vendicativo per riprendersi ciò che è suo ma Finn dovrà cercare di nascondere a sua moglie il suo grave errore.

Steffy ordina a Finn di non rivedere Sheila ma lui... ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 ottobre 2022

Finn ha già compiuto un passo falso. Il ragazzo, senza rifletterci, ha risposto a un messaggino di Sheila con un emoticon a forma di cuore. Con questo gesto ha alimentato le speranze della Carter di conquistare un posto in famiglia. Per Finnegan si prevedono momenti di panico e sarà addirittura costretto a mentire. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 19 ottobre 2022, Steffy intimerà al marito di stare lontano dalla loro nemica e di stare molto attento ai suoi subdoli giochini. La rossa è capace di tutto, soprattutto di fare il lavaggio del cervello e di sembrare quella che non è. Finn prometterà alla moglie di fare ciò che dice e di non permettere che la loro famiglia corra alcun pericolo. Peccato che abbia già fatto un pasticcio. Il dottore non dirà nulla alla sua consorte e spererà che quello che ha combinato non abbia già fatto danni.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 ottobre 2022: Paris preoccupata per la promessa di Finn

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Finn dovrà tacere sul suo errore, in modo che Steffy non si preoccupi più del dovuto. Il ragazzo, nella puntata del 19 ottobre 2022, racconterà tutto a Paris e le rivelerà di aver – probabilmente – fatto un errore che pagherà molto presto. La Buckingham sbarrerà gli occhi e non potrà che dirgli di essere molto preoccupata, soprattutto per la promessa che ha appena fatto alla consorte. Riuscirà a mantenerla e riuscirà soprattutto a dire la verità alla Forrester? Le cose si mettono male.

