Beautiful Anticipazioni 20 marzo 2023: Brooke nel panico. Ha tradito Ridge!

Anticipazioni TV

Scopri le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke dovrà affrontare Ridge e i sensi di colpa dopo la notte con Deacon. Intanto Sheila...

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 20 marzo 2023, ci rivelano che Brooke dovrà fare i conti con quello che ha combinato la notte di Capodanno. Nell'episodio che andrà in onda alle 13.45 su Canale5, vedremo la Logan in grande difficoltà. Dopo essersi svegliata accanto a Deacon e aver ricordato di averlo baciato, la madre di Hope cercherà di capire come possa essere successo e perché abbia fatto uso di alcol. La situazione diventerà piuttosto scottante al ritorno di Ridge, che capirà che la moglie è turbata da qualcosa. Il Forrester penserà che si tratti della sua assenza per l'ultimo dell'anno e cercherà di farsi perdonare. Ma a chiedere perdono dovrà essere Brooke! Intanto Deacon tornerà a Il Giardino, dove Sheila lo raggiungerà per sapere come sia andata la serata dell'ultimo dell'anno.

Anticipazioni Beautiful: Brooke distrutta dai sensi di colpa

Brooke è spacciata. La Logan, senza saperlo, è finita nella trappola di Sheila e ha fatto sì che la vendetta della Carter diventasse ancora più terribile di quanto potesse immaginare. La bionda si è ubriacata, ha baciato Deacon ed è finita a letto con lui. Al risveglio, lo Sharpe l'ha rassicurata sul fatto che tra loro non sia successo nulla e di averla solo accompagnata in camera e di averla vegliata per tutta la notte, preoccupato del suo malessere. Brooke non si è però calmata. In lei si sono fatti largo pensieri molto negativi. Come è possibile che, dopo tanti anni, si sia sbronzata? Perché ha baciato Deacon? La madre di Hope sarà distrutta dai sensi di colpa per aver tradito Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Ridge cerca di farsi perdonare da Brooke

Brooke dovrà affrontare i sensi di colpa soprattutto al ritorno di Ridge. Il Forrester sarà a casa, dopo essere finalmente riuscito a partire dall'Europa, e capirà che sua moglie è turbata per qualcosa. Lo stilista penserà che la sua consorte sia solo amareggiata dal fatto di non aver passato il Capodanno insieme e lei cercherà di non farsi prendere dal panico e di non dire nulla su Deacon e sulla loro strana notte insieme. Ma Brooke riuscirà a mantenere questo segreto a lungo e soprattutto sarà capace di calmarsi dopo aver assunto dell'alcol?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila indaga su Capodanno

Deacon sarà letteralmente cacciato da casa di Brooke e si ritroverà a Il Giardino in compagnia di Sheila. Lo Sharpe non riuscirà a togliersi dalla testa la notte appena passata e farà fatica a concentrarsi. La cosa non sfuggirà agli occhi attenti della Carter che, capito che il suo amico ha qualcosa che non va e che probabilmente c'entra la serata passata con le Logan, cercherà di indagare, per sapere se la sua vendetta è andata a buon fine.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 marzo al 19 marzo 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.