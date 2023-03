Beautiful Anticipazioni 19 marzo 2023: Brooke è spacciata! Ha passato la notte con Deacon...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke si risveglierà con Deacon accanto, dopo una notte di bagordi.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 19 marzo 2023 dalle ore 13.45 su Canale5, Brooke capirà di essersi messa nei guai. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Logan passerà la notte di Capodanno ubriaca, senza capire cosa le stia succedendo. Con lei ci sarà Deacon, che non riuscirà a trattenersi dal rivelarle di essere ancora innamorato. Tra i due scoccherà un bacio che finirà in camera da letto. La bionda si risveglierà con lo Sharpe accanto e avrà il dubbio che tra loro sia successo qualcos'altro. Intanto tra Carter e Paris l'amicizia potrebbe trasformarsi in passione. I due, dopo aver fermato Zende, si avvicineranno un po' troppo mentre a casa di Steffy si continuerà a pensare della strana Vigilia di Natale, passata con Sheila.

Anticipazioni Beautiful: Brooke ubriaca. Sheila ha vinto!

Il piano di vendetta di Sheila funzionerà alla grande e molto meglio di quanto la Carter si sarebbe mai aspettata. Brooke si è ubriacata senza neanche accorgersi e dopo aver perso il controllo, bevendo lo champagne non alcolico, omaggio della malefica rossa, ha cominciato a versarsi bicchierini di vodka. Ma quel che è peggio è che, delusa dal messaggio di Ridge, che la informava di non poter tornare a casa perché fermo in Europa a causa di una bufera, ha cominciato a civettare con Deacon. Lo Sharpe non si è ovviamente tirato indietro e non lo farà nemmeno per un secondo. Approfitterà infatti di questa particolare situazione per rivelare alla sua ex di essere ancora molto innamorato di lei e per stamparle un bacio sulle labbra. I due non si accorgeranno di essere osservati. Douglas, ancora sveglio e alla ricerca del suo pupazzo preferito per dormire, si affaccerà alla finestra della grande casa di Brooke e Ridge e vedrà sua nonna baciare Babbo Natale.

Beautiful Anticipazioni: Brooke si risveglia con Deacon accanto a lei a letto

Quello che vedrà Douglas è un Deacon – con un cappello da Babbo Natale in testa - che partirà alla carica e rivelerà a Brooke di essere innamorato di lei e di rivolerla nella sua vita. La Logan, incapace di controbattere per via dell'alcol, si lascerà cullare dalle sue parole e non riuscirà a scansare il bacio che lo Sharpe le pianterà sulle labbra. Ma le cose sfuggiranno ancora di più dalle sue mani. Completamente fuori controllo, si farà trasportare al piano di sopra e mettere a letto. Brooke si risveglierà dopo diverse ore con il suo ex accanto e sbiancherà totalmente. Cosa è successo tra loro? Sono andati oltre? Il padre di Hope si affretterà a rassicurarla che nulla di male è accaduto ma Brooke si ricorderà del bacio e cercherà di riprendersi. Poco dopo tornerà Ridge e troverà sua moglie piuttosto scossa. Intanto Douglas continuerà a dire a Liam e Hope di aver visto Babbo Natale baciare la nonna ma nessuno gli darà retta.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Tra Paris e Carter c'è del tenero?

Il Capodanno è passato e si tirano le somme di quanto è successo nell'ultima notte dell'anno. Brooke si sveglierà con un grande mal di testa e con la paura di essersi spinta oltre con Deacon mentre Paris sarà contenta di aver messo le cose in chiaro con Zende e di avergli impedito di chiederla in moglie. La ragazza ringrazierà moltissimo Carter, per averla avvertita e tra loro scoccherà un bacio inaspettato. I due ragazzi sono sembrati davvero intimi negli ultimi tempi e la cosa potrebbe farci sospettare che il cugino di Thomas e Steffy, possa aver trovato un nuovo rivale. Intanto a casa di Steffy, lei, suo fratello, Finn e Taylor continueranno a pensare alla Vigilia di Natale surreale, passata con Sheila.

