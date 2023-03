Beautiful Anticipazioni dal 13 al 19 marzo 2023: Sheila pronta a distruggere Brooke. Ora è lei la sua nemica numero uno!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 13 al 19 marzo 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa:

Puntata in onda Lunedì 13 marzo 2023

Deacon e Hope passeranno qualche momento insieme prima che la Logan raggiunga Liam a Villa Forrester. Intanto Sheila arriverà a casa di Steffy. La Carter ringrazierà moltissimo sia sua nuora che Taylor, la vera responsabile del suo invito. La Hayes – dopo aver rassicurato sua figlia e suo genero di tenere d'occhio la rossa – darà un annuncio molto importante alla sua famiglia. La dottoressa rivelerà di aver intenzione di rimanere per sempre a Los Angeles.

Puntata in onda Martedì 14 marzo 2023

Mentre alla casa sulla scogliera si starà svolgendo una Vigilia di Natale molto particolare, con Sheila coinvolta nella vita di suo figlio Finn e grata a Taylor della grande opportunità appena ricevuta, a Villa Forrester, Eric si metterà al pianoforte e comincerà a suonare per la sua famiglia.

Puntata in onda Mercoledì 15 marzo 2023

Brooke, Ridge, Paris, Zende, Carter, Liam e Hope, arrivata dopo aver salutato Deacon, saranno felici di stare insieme e tutti saranno orgogliosi di Douglas, Kelly e Beth, che apriranno presto i loro regali.

Puntata in onda Giovedì 16 marzo 2023

Brooke e Sheila si incontreranno a Il Giardino e per nessuna di loro sarà un incontro piacevole. La Logan scoprirà che la Carter è stata invitata a Natale a casa di Steffy e farà fatica a credere che possa essere davvero successo. Furiosa per questa situazione, giurerà di non permettere alla rossa di guadagnare terreno e di infiltrarsi nella sua famiglia. Intanto Steffy e Paris parleranno di come è andata la Vigilia a casa di Eric e la Forrester racconterà all'amica di come Taylor abbia voluto Sheila con loro. Intanto Zende ritirerà l'anello realizzato da Quinn per la Buckingham. Il giovane sembra pronto a fare la proposta alla sua fidanzata.

Puntata in onda Venerdì 17 marzo 2023

L'incontro o meglio lo scontro tra Brooke e Sheila, ha scatenato nella Carter una grande voglia di vendetta. La malefica rossa prometterà a se stessa di farla pagare alla Logan e la bottiglia di champagne, analcolica, che le ha visto comprare a Il Giardino e l'arrivo imminente di Capodanno, le daranno un'idea per mettere a segno un piano diabolico. Intanto Ridge informerà la moglie di doversi assentare per qualche giorno, per un impegno di lavoro. Il Forrester le chiederà di partire con lui ma lei, che non vuole lasciare sua figlia e i suoi nipoti, gli dirà di no. L'aspetterà a casa. Lo stilista accetterà con riluttanza, spaventato per Deacon, ancora nei paraggi.

Puntata in onda Sabato 18 marzo 2023

Ridge lascerà Brooke da sola per qualche giorno. La Logan e il Forrester parleranno di Taylor che ha invitato Sheila per Natale e lo stilista rassicurerà la moglie, dicendole che sicuramente la Hayes vorrà tenere d'occhio la sua rivale. Intanto Zende informerà Paris di aver in mente una bella serata di Capodanno per loro due. La Buckingham ne sarà felice ma confiderà a Carter di aver paura che il Forrester stia correndo troppo e di volere una relazione senza troppo impegni. Il Walton le consiglierà di essere chiara con il ragazzo, che pare essere davvero molto presto. Intanto Sheila, che ha pensato di sostituire la bottiglia analcolica con una alcolica, si intrufolerà a Il Giardino per scambiarle. Ridge invece informerà Brooke di avere intenzione di tornare a casa per l'ultimo dell'anno ma qualcosa andrà storto.

Puntata in onda Domenica 19 marzo 2023

Deacon dice a Brooke di desiderarla e la bacia. Dalla finestra Douglas, tornato di nascosto a casa della nonna per recuperare il suo amato peluche, assiste alla scena. Carter invia un messaggio a Paris per avvertirla che Zende sta per farle una proposta di matrimonio. Brooke si sveglia con Deacon al suo fianco nel letto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.