Beautiful Anticipazioni 19 febbraio 2021: Quinn mette in guardia Shauna da Ridge

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 19 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Quinn teme che Ridge possa ferire Shauna, lui in fondo ama ancora Brooke!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Shauna e Ridge si sono scambiati un bacio appassionato, ignari di essere visti. Quinn ha assistito alla scena e preoccupata è corsa a parlare con l'amica. E' contenta per Shauna, ma teme possa soffrire, la mette infatti in guardia: che il vero amore del Forrester è e sarà sempre Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Quinn assiste al bacio tra Ridge e Shauna

A casa Forrester, Ridge e Shauna, si lasciano andare ad effusioni sempre più frequenti, facendo poca attenzione a chi possa vederli. I due, infatti, verranno sorpresi da Quinn, la Signora Forrester li coglierà in flagrante mentre si scambiano un bacio. La Fuller è ovviamente molto contenta di vedere Ridge felice tra le braccia della sua amica e gode della sconfitta inflitta a Brooke, è però anche un po' preoccupata: la moglie di Eric conosce perfettamente l'indissolubile legame che unisce Brooke e Ridge e teme che Shauna finisca per soffrirne.

Quinn mette in guardia Shauna! Nella Puntata di Beautiful del 19 febbraio 2021

Decisa a mettere in guardia l'amica, andrà a parlarle. Quinn spiegherà a Shauna del rapporto che ormai da anni unisce i due coniugi, nonostante alti e bassi, figli, separazioni e tradimenti, i due hanno sempre finito per tornare l'uno dall'altra. Ovviamente la moglie di Eric, e nemica giurata di Brooke, non ha alcuna intenzione di scoraggiare Shauna, insiste solo affinché sia cauta e affinché si faccia aiutare a mettere a punto un piano che non lasci scampo alla coppia.

Beautiful Anticipazioni: Shauna attende di scoprire la prossima mossa di Ridge

Shauna accoglie con favore i consigli di Quinn e si fa raccontare tutta la storia del Forrester con la Logan, compresa la piccola "intromissione" di Quinn di qualche anno prima. Ascoltato il racconto dell'amica, capisce effettivamente di doversi muovere con cautela, ma prima di mettere a punto un vero e proprio piano preferisce attendere di scoprire quale sarà il comportamento di Ridge nei prossimi giorni. Il Forrester deciderà di trascorrere il Ringraziamento con lei o con Brooke?

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 15 al 21 febbraio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.