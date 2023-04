Beautiful Anticipazioni 18 aprile 2023: Carter lascia Paris!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Carter prenderà la sua decisione e troncherà ogni rapporto con Paris, nonostante le insistenze della ragazza.

Nella puntata di Beautiful in onda il 18 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Carter prenderà la sua decisione definitiva. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Walton, dopo aver attentamente riflettuto sulle parole di Grace, deciderà di non cedere più all'attrazione per la bella Buckingham e di chiudere con lei. L'avvocato vincerà le resistenze della ragazza e riuscirà a non dirle di aver fatto questa scelta perché spinto da sua madre. Per Paris sarà una grossa delusione. Intanto Taylor, dopo aver saputo da Thomas e Steffy del tradimento di Brooke, valuterà di affrontare Ridge faccia a faccia e di dirgli lei come stanno davvero le cose e quale segreto nasconde davvero sua moglie.

Anticipazioni Beautiful: Carter deve rompere con Paris

La forte attrazione tra Paris e Carter ha creato solo problemi. I due ragazzi non sono destinati a proseguire con la loro nascente storia d'amore e tutto questo per “colpa” di Grace. La madre della Buckingham è stata molto chiara con l'avvocato: deve tirarsi indietro e lasciare in pace sua figlia, permettendole così di riavvicinarsi a Zende. Per la dottoressa solo il Forrester è l'uomo giusto per la sua bambina. Il Walton ha finito per cedere a questa richiesta, spaventato di creare ancora più problemi nella sua vita. Avrà infatti il timore che i Forrester si arrabbino con lui per aver di nuovo fatto soffrire un membro della loro famiglia. Deciso a non creare più alcun problema, Carter ha comunicato a Paris di voler rompere con lei.

Beautiful Anticipazioni: Tra Paris e Carter è tutto finito

Carter ha comunicato a Paris la sua intenzione di chiudere la loro relazione. La ragazza cercherà di fargli cambiare idea e di capire cosa sia successo tra loro, tale da portarlo a prendere questa decisione. Il Walton non farà alcuna menzione riguardo Grace e dirà alla Buckingham di non voler rovinare le loro carriere, scatenando l'ira dei Forrester. A nulla varranno le preghiere della bella Paris a non rinunciare al loro futuro insieme e al loro amore, che ormai entrambi provano l'uno per l'altra. Grace sarà molto fiera dell'operato di Carter e, più tardi, si complimenterà con lui per averle dato retta.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor pronta a dire tutto a Ridge

Taylor ha scoperto del tradimento di Brooke. Steffy e Thomas non hanno perso tempo e hanno immediatamente informato la loro mamma che la Logan non ha perso il suo solito vizio di ferire chi la ama. I due ragazzi hanno spinto e spingeranno ancora la dottoressa a riunire la loro famiglia, ora convinti che lei abbia la giusta possibilità. Taylor cercherà di non correre a conclusioni affrettate ma nel suo cuore comincerà a farsi strada l'idea di dover fare qualcosa per il suo amato ex marito.

