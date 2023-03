Beautiful, Anticipazioni 17 marzo 2023: Ridge comunica a Brooke una brutta notizia. Per la Logan si mette male!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge non sarà presente per Capodanno e Brooke rimarrà sola. La vendetta di Sheila sarà ancora più tremenda.

Nella puntata di Beautiful in onda il 17 marzo 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Brooke sarà reduce da una brutta discussione con Sheila. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che purtroppo la Logan ignora di essersi messa nei guai in quelle poche ore passate a Il Giardino e che presto le sue parole contro la Carter verranno punite. La malefica rossa è pronta a scambiare la bottiglia di champagne analcolico, comprata da Brooke, con una alcolica, affinché la sua nemica passi un Capodanno terribile, ricadendo in una sua vecchia dipendenza. E la fortuna sembra sorriderle visto che per l'ultimo dell'anno, la bionda non sarà in compagnia di suo marito, chiamato a una cena di gala in Europa a cui non potrà dire di no.

Anticipazioni Beautiful: Brooke si è messa nei guai

Brooke ha compiuto un passo falso. La Logan si è messa nei guai da sola, affilando le unghie contro Sheila e urlandole contro durante il loro incontro a Il Giardino. La bionda ha ribadito più e più volte alla sua nemica che non le permetterà di avvicinarsi alla sua famiglia, come ha fatto Taylor e che lotterà con ogni mezzo per non lasciarle neanche un minimo spazio. Questo atteggiamento ha però scatenato la voglia di vendetta della Carter, che si sta preparando a distruggere la sua nemica, per lei l'ultimo ostacolo che le impedisce di raggiungere i suoi obiettivi.

Beautiful Anticipazioni: Sheila vuole fare ubriacare Brooke

Sheila crede che l'ultimo ostacolo rimasto al raggiungimento dei suoi obiettivi, sia Brooke. La Logan è stata molto chiara con lei e le ha ribadito di volerla tenere lontano per sempre dalla sua famiglia. Queste parole hanno scatenato nella Carter un desiderio infinito di vendetta e scoperto che Brooke ha ordinato da Deacon uno champagne analcolico, ha deciso di sostituire la bottiglia con una alcolica, sicura di creare scompiglio e di farle del male. La rossa non vede l'ora di vedere Brooke ricadere nel baratro e la fortuna è destinata a sorriderle.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge informa Brooke che non ci sarà per Capodanno

Sheila farà centro con la sua vendetta e la situazione a casa Forrester le darà una mano. Brooke tornerà a casa e incontrerà Ridge. Dopo avergli comunicato del suo strano e poco piacevole incontro con Sheila a Il Giardino e avergli raccontato che Taylor ha deciso di invitare la Carter per la Vigilia di Natale, la Logan scoprirà che suo marito non sarà presente per la notte di Capodanno. Il Forrester le comunicherà di aver ricevuto un invito in Europa e di volere che sua moglie moglie vada con lui, per un romantico soggiorno nel castello del Principe. Brooke non vorrà però lasciare soli Hope e Liam e gli dirà di avere desiderio di passare del tempo insieme ai suoi nipoti. Ridge capirà perfettamente e le prometterà di fare il più presto possibile per stare con lei. Ma le cose andranno, ve lo anticipiamo, molto male.

