Beautiful, Anticipazioni 16 marzo 2023: Brooke compie un passo falso. Sheila la distruggerà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke e Sheila avranno uno scontro epocale che metterà in grave pericolo la Logan.

Nella puntata di Beautiful in onda il 16 marzo 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Brooke e Sheila sono arrivate a un confronto serratissimo e violento. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che le due donne, trovatesi a Il Giardino, cominceranno a battibeccare senza esclusione di colpi. La Logan scoprirà che la rossa ha appena passato la Vigilia di Natale in compagnia di Finn, Hayes, Steffy e Taylor e che è stata proprio la Hayes a invitarla. Sconvolta e disgustata da quanto appena saputo, giurerà alla Carter di non fare lo stesso errore fatto dalla psichiatra e di non permetterle di insinuarsi a casa sua e tra la sua famiglia, come lei vorrebbe. Questa dichiarazione di guerra farà saltare i nervi a Sheila, che vedrà la moglie di Ridge come l'ultimo ostacolo alla sua vittoria. Deciderà quindi di prendersi la sua vendetta personale e di farla capitolare una volta per tutte, in un modo molto subdolo.

Anticipazioni Beautiful: Volano scintille tra Brooke e Sheila

Dopo aver passato il Natale a casa Forrester, Brooke ha raggiunto Il Giardino e Deacon, per ordinare una di quelle splendide bottiglie di champagne analcolico, che ha bevuto durante le feste. La Logan ha però avuto un brutto incontro al ristorante e si è ritrovata faccia a faccia con una baldanzosa Sheila. Le due donne non hanno aspettato un minuto per tirare fuori le unghie e i denti e la bionda ha cominciato a urlare, senza freni, il suo odio profondo. La discussione è però destinata a degenerare. Brooke scoprirà infatti che Sheila è stata invitata a casa di Steffy, per passare la Vigilia di Natale in famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Brooke dichiara guerra a Sheila

Sheila si difenderà dagli attacchi di Brooke e finirà per dirle che lei non è buona e stimabile come Taylor. La rossa rivelerà alla sua nemica di essere molto grata alla Hayes, per averla accolta a casa sua e per averle permesso di passare la Vigilia di Natale con suo figlio e suo nipote. Questo particolare farà strabuzzare gli occhi a Brooke, che comincerà a urlare contro la Carter, dicendole che mai e poi mai permetterà di farla avvicinare alla sua famiglia. La bionda le farà capire di non essere disposta a fare come Taylor e che da lei non avrà altro che disprezzo. Questo atteggiamento sarà però la sua stessa condanna.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila medita vendetta contro Brooke

Lo scontro tra Brooke e Sheila scatenerà l'ira della Carter. La rossa non sopporterà che la Logan le stia remando contro e ora che Taylor sembra aver aperto uno spiraglio per lei, non potrà certo permettere che qualcuno le rovini i giorni. Brooke sarà vista quindi come l'ultimo ostacolo alla sua vittoria e arriverà il momento di sbarazzarsi di lei. Sheila preparerà una vendetta con i fiocchi; penserà di sostituire la bottiglia di champagne analcolico con una alcolica, in modo tale da far ubriacare la sua nemica e farle commettere qualche grave errore, la sera di Capodanno. E ci riuscirà eccome!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 marzo al 19 marzo 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.