Beautiful Anticipazioni 15 marzo 2023: Natale a casa Forrester!

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per le puntate del 15 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che il Natale a casa Forrester sarà entusiasmante. Eric suonerà il piano per tutta la sua famiglia. L'aria di festa porterà finalmente la pace?

La puntata di Beautiful in onda il 15 marzo 2023, alle ore 16.45 su Canale5, sarà dedicata al Natale. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la famiglia Forrester, tutta riunita a casa di Eric, festeggerà la notte più magica dell'anno, quella della Vigilia. Pace e serenità sembreranno aver conquistato tutti ma sarà davvero così? Ma soprattutto durerà a lungo quest'aria di festa e di felicità o succederà come a casa di Steffy, dove Sheila ha reso le cose molto difficili alla Forrester?

Anticipazioni Beautiful: Natale a Villa Forrester

Il Natale è tra le feste che Eric più ama. È per questo che il Forrester invita tutti nella sua grande villa, affinché tutta la sua famiglia passi con amore e gratitudine questo momento magico dell'anno. E anche stavolta sarà così. Brooke, Ridge, Paris, Zende, Hope – dopo aver salutato Deacon – Liam, Quinn e i bambini, attenderanno lo scoccare della mezzanotte per farsi gli auguri, accompagnati da un buon bere – tra cui uno champagne analcolico – e dal suono del pianoforte di Eric. Questa serenità sarà contagiosa ma quanto durerà?

Beautiful Anticipazioni: Sheila convinta di essere diventata amica di Taylor

Sheila ha vinto? La Carter è convinta di sì. Le ore passate in compagnia di suo figlio e di Steffy sono state meravigliose ed è tutto merito di Taylor, che ha permesso che questo accadesse. La rossa si sta illudendo che la Hayes abbia deciso di darle una seconda chance, non che la stia osservando per capire se sia o meno pericolosa. È quindi certa di aver risolto tutti i suoi problemi con la famiglia e di non dover più combattere, anzi di essere diventata amica della dottoressa. L'incontro con Brooke, che vedremo, le toglierà il sorriso. La discussione animata che avrà con la Logan dopo Natale, le farà venire voglia di prendersi la sua vendetta definitiva.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy in guardia. Sheila deve starle sempre alla larga

Steffy non ha gradito la decisione di sua madre di invitare Sheila per Natale ma non ha potuto dirle dirle di no, sia per lasciare che la sua mamma potesse studiare la loro nemica, sia per non deludere Finn. La Forrester non si lascerà però abbindolare dal comportamento della rossa e nemmeno dalle sue rassicurazioni di essere davvero cambiata e di non essere la donna che era un tempo. Starà sempre in guardia e non lascerà per nessuna ragione che la Carter possa colpirla alle spalle.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.