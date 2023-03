Beautiful Anticipazioni 14 marzo 2023: Sheila ha vinto? Steffy è stata costretta a dirle di sì!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per le puntate del 14 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila arrivata a casa di Steffy e Finn, sarà felicissima di passare le feste insieme a suo figlio. Per la Forrester sarà un passo indietro ma Taylor sarà ancora più convinta della scelta.

Nella puntata di Beautiful del 14 marzo 2023, in onda su Canale 5 alle ore 13.45, Sheila potrà cantare vittoria. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Carter, arrivata a casa di Steffy e Finn per passare il Natale con loro, ringrazierà di cuore Taylor, per averla invitata. Le due donne sembreranno trovare un punto di incontro e cercheranno di seppellire l'ascia di guerra e dimenticare il passato. Steffy però non riuscirà a capire il perché di tutta questa bontà da parte di sua madre e non abbasserà la guardia. Sheila è una donna pericolosa e di certo non cambierà ora. Avrà ragione o dovrà fidarsi dell'occhio clinico della Hayes, che ha promesso di valutare lei stessa se la rossa sia cambiata o meno?

Anticipazioni Beautiful: Steffy sconvolta dalla decisione di sua madre

Steffy è senza parole e lo rimarrà per tutta la Vigilia di Natale. Sua madre ha spinto lei e Finn a invitare Sheila a casa loro, per permetterle di passare del tempo con loro. La Forrester non avrebbe mai immaginato che Taylor riuscisse a dimenticare il fatto che la rossa le ha sparato ma le cose sono andare in modo del tutto diverso da come lei si sarebbe aspettata. La figlia di Ridge cercherà di guardarsi le spalle e di continuare a proteggere la sua famiglia da una donna pericolosa e per lei incapace di cambiare. Avrà ragione? Riuscirà a lasciare che la sua mamma scruti e studi il comportamento di Sheila, per capire se è davvero cambiata come dice?

Beautiful Anticipazioni: Sheila ringrazia Taylor per averla accolta in casa sua

Sheila ha ricevuto una chiamata davvero sconvolgente e si è precipitata a casa di Steffy, felice di poter passare la Vigilia di Natale insieme a Finn. La rossa ha scoperto che a invitarla non sono stati la Forrester e suo figlio bensì Taylor. Stupita di questa novità, la Carter ringrazierà la Hayes per averle permesso di poter stare accanto al suo bambino e le prometterà di dimostrare a tutti di essere cambiata. La dottoressa sarà molto accogliente e le confermerà di volerle dare fiducia. Certamente non si potrà dire lo stesso di Steffy, che continuerà a tenerla d'occhio anche quando, spinta da sua madre, permetterà che la sua nemica prenda in braccio il piccolo Hayes, appena svegliato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Un Natale insolito per i Forrester

Steffy dovrà pazientare tutta la sera e spererà che Sheila non veda questo invito come un gesto di pace completo nei suoi confronti. La ragazza vorrà in tutti i modi far capire alla Carter che nessuno dimenticherà quello che ha fatto anche se Taylor sembrerà voler sotterrare l'ascia di guerra. Non diventerà loro amica, né ora né mai. Saranno gli stessi pensieri che avranno Liam e Ridge. I due saranno consapevoli che allo chalet, Hope sta salutando Deacon e sta passando con lui alcuni minuti prima di raggiungerli da Eric e passare la serata con loro. Tutti saranno in attesa della Logan, sempre più convinta che suo padre meriti una seconda chance e sempre pronta a convincere la sua famiglia.

