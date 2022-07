Beautiful Anticipazioni 15 luglio 2022: Eric pronto a perdonare Quinn ma Brooke insite, "Tua moglie è pericolosa!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 15 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Eric si sentirà pronto a perdonare Quinn ma Brooke non sarà d'accordo. La Logan pensa che la sua nemica sia ancora molto pericolosa.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: mentre Zoe continua a chiedersi se la giacca, vista sul pavimento di casa di Carter, sia di Shauna, Eric si interroga sul suo futuro con Quinn. Il Forrester è molto combattuto. Ama ancora sua moglie ma ha paura che la sua indole “malefica” rischi di mettere di nuovo in pericolo la sua famiglia e il loro matrimonio. Ridge cerca di spingere suo padre a seguire le sue inclinazioni e a dimenticare il passato. Del resto lui c'è riuscito e nonostante tutto, non prova alcun rancore per la Fuller. Brooke invece è di tutt'altro avviso. Quinn non le è mai piaciuta e continuerà a pensare che sia una donna pericolosa e in grado solo di fare del male. Il discorso dei tre continuerà poi sulla misteriosa amante del Walton. Chi avrà consolato l'avvocato così facilmente?

Anticipazioni Beautiful: Eric pronto a perdonare Quinn

Zoe ha dei sospetti. La ragazza è sicura di aver riconosciuto una giacca famigliare, sul pavimento di casa di Carter. La sua memoria le suggerisce che possa appartenere a Shauna o addirittura a Quinn ma la modella è certa che la sua amica non possa averla tradita. Mentre la Buckingham continuerà a indagare su quanto appena scoperto, le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Eric proseguirà nel domandarsi cosa fare con sua moglie. Il suo viaggio di lavoro gli è servito per schiarirsi le idee e non può negare di essere ancora innamorato della sua consorte. Il suo è un problema di fiducia; da quando Quinn ha tradito Ridge e tutta la sua famiglia, lui non riesce più a fidarsi di lei. Che decisioni dovrebbe prendere? Lo stilista inizierà a pensare che sia il caso di dare un colpo di spugna al passato e perdonarla. E sembrerà essere pronto a farlo.

Brooke mette in guardia Eric da Quinn in Beautiful Anticipazioni 15 luglio 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Eric si dirà pronto a perdonare Quinn. Il Forrester è consapevole di aver punito abbastanza la sua consorte, regalandole una freddezza glaciale. La Fuller ha pagato abbastanza e visto che sembra voler fare ammenda, è il caso di voltare pagina. Ridge sarà perfettamente d'accordo con il padre. Nonostante tutto, Quinn è una moglie fedele che lo ama. L'unica a non essere per nulla concorde è Brooke. La Logan continuerà a non fidarsi della sua vecchia nemica, convinta anzi che lei non sia per nulla cambiata. È pericolosa e lo sarà sempre. Eric deve guardarsi le spalle.

Beautiful Anticipazioni: Chi è l'amante misteriosa di Carter?

Brooke cercherà di mettere in guardia Eric e il suo intuito la porterà a dire qualcosa di molto vero su Quinn. Purtroppo né lei né Eric e né Ridge possono sapere che le intuizioni della Logan corrispondano al vero. Quinn ha tradito suo marito ed è lei l'amante misteriosa di Carter. Per fortuna sua, nessuno ancora lo sa e anzi tutti alla Forrester Creations si domanderanno chi possa essere la donna che Zoe ha scoperto a letto con il Walton. Ridge sarà piuttosto scosso. Il suo amico si è consolato fin troppo in fretta e questo comportamento non è proprio da lui.

