Beautiful Anticipazioni 10 giugno 2022: Liam insiste "dobbiamo costituirci!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 10 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che mentre Bill si impegnerà a cancellare le prove dell'incidente, Liam, ostinato, insisterà per costituirsi.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Bill ha provveduto a far scomparire le prove dell'incidente: si è liberato dell'automobile e ha fatto sparire il portafogli e il cellulare di Vinny. Liam vuole costituirsi alla polizia.

Beautiful Anticipazioni: Liam non mostra alcuna gratitudine nei confronti del padre

Liam e Bill hanno litigato furiosamente, Bill è convinto infatti di aver salvato la vita del figlio fuggendo dalla scena del delitto, ma lo Spencer Junior non crede meriti alcuna gratitudine, anzi, ha solo finito per rendere tutto più complicato. Secondo Liam non sarà l'incidente a mandarlo in prigione ma piuttosto il non aver denunciato e non aver prestato soccorso al povero Vinny. Lo Spencer senior giudica Liam solo uno sprovveduto, è chiaro infatti che la polizia non crederà mai alla giustificazione del ragazzo: "pensavamo di aver investito un animale!"

Beautiful Anticipazioni: Liam è tormentato

Liam non si da pace, lui non è un assassino e non può tacere un fatto così grave ma Bill insiste: non deve per nessuna ragione denunciare l'accaduto o la Polizia finirà per arrestarlo, del resto aveva più di una ragione per voler vedere Vinny morto! Lo Spencer continua a ripetere al figlio che deve dimenticare e tornare alla sua vita normale così da non destare sospetti. Liam ha già compiuto un primo passo falso saltando la cena con Hope ma la situazione è recuperabile, basterà mentire, inventarsi qualcosa di credibile? Riuscirà lo Spencer a nascondere il suo tormento a Hope? Intanto Bill, continuerà il suo insabbiamento dell'incidente...

Bill si è liberato di tutte le prove contro di loro, nella Puntata di Beautiful del 10 giugno 2022

Bill ha fatto sparire subito l'auto di Vinny, poi il suo portafogli e ora che la notizia è su tutti i Tg capisce di doversi liberare anche del telefono del ragazzo. La situazione è sotto controllo, ma l'ansia cresce, soprattutto in Liam. Il ragazzo teme che le mosse del padre servano solo per guadagnare tempo, la polizia infatti finirà per risalire a loro. Bill cerca di mantenere la calma, almeno di fronte al figlio ma lo stress comincia segretamente a divorare anche lui.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 giugno 2022.