Beautiful Anticipazioni 14 giugno 2022: Hope sa tutto, Liam vacilla!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Liam vorrebbe confessare di aver investito Vinny, ma Bill glielo impedisce. E quando Hope lo chiama per dargli la notizia della morte di Vinny, lui sembra vacillare.

Beautiful Anticipazioni: Liam non si da pace ma Bill insiste: "Devi dimenticare!"

Liam non si da pace, lui non è un assassino e non può tacere un fatto così grave ma Bill insiste: non deve per nessuna ragione denunciare l'accaduto o la Polizia finirà per arrestarlo, del resto aveva più di una ragione per voler vedere Vinny morto! Lo Spencer continua a ripetere al figlio che deve dimenticare e tornare alla sua vita normale così da non destare sospetti. Riuscirà Liam a nascondere il suo tormento a Hope? Intanto Bill, continua la sua certosina opera di insabbiamento dell'incidente, soprattutto dopo che tutti i TG hanno iniziato a parlarne.

Beautiful Anticipazioni: mentre Thomas pensa alla vendetta, Hope informa Liam

Thomas - chiamato da Finn a riconoscere il corpo - ha giurato di stanare l'assassino del suo amico, costi quel che costi. Il Forrester è pronto a ricorrere a ogni mezzo per trovare chi ha investito Vinny e prendere la sua “vendetta”. Liam dunque rischia grosso, sarà lui questa volta a dover chiedere scusa? Intanto Hope dopo essere stata avvisata proprio da Thomas, decide di informare subito Liam, nonostante la recente distanza infatti, la ragazza vuole che lo Spencer sappia di quanto accaduto al loro acerrimo nemico.

Liam vacilla di fronte a Hope, nella Puntata di Beautiful del 14 giugno 2022

Il giovane Spencer vorrebbe correre alla Polizia ma suo padre non è del suo stesso parere. Le cose si metteranno male quando Hope telefonerà al marito. Hope, messa al corrente della morte di Vinny, chiamerà Liam per avvertirlo. Il ragazzo, sapendo che sua moglie ora sa tutto, comincerà a vacillare. Bill dovrà affrettarsi a rimettere suo figlio in carreggiata e a tappargli la bocca o le cose potrebbero degenerare da un momento all'altro.

