Beautiful Anticipazioni 14 settembre 2021: Brooke affronta Quinn. E' guerra!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Hope e Liam sono felici della famiglia che hanno creato insieme. A casa, oltre a Beth, ci sono anche Douglas e Kelly. La figlia di Steffy è momentaneamente da suo padre e la Logan è molto contenta di poterle fare da mamma fino a che la Forrester non si sarà ripresa del tutto. Ma le intenzioni della figlia di Brooke sono davvero pulite o nasconde un doppio fine? Intanto Brooke affronta la sua storica nemica. Certa che dietro alla sua rottura con Ridge ci sia proprio lei, Quinn Fuller, la Logan deciderà di prederla di petto. La designer cederà alla provocazione finendo per tradire il suo piano o si fingerà distante da treme e manipolazioni che hanno portato alla rottura tra l'avversaria e il Forrester?

Anticipazioni Beautiful: Ridge chiede spiegazioni a Shauna sul loro matrimonio

Mentre Quinn sorprende Brooke e Bill di nuovo molto vicini – lo Spencer è tornato alla carica con la Logan – Ridge è a casa con Shauna. Il Forrester chiede dettagli sul loro matrimonio alla moglie. Non ricorda cosa sia successo esattamente quella notte e vorrebbe davvero riuscire a mettere a fuoco tutto. Del resto ora sono marito e moglie e visto che Brooke lo ha tradito, Ridge ora ha intenzione di fare sul serio con la Fulton. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la donna non si lascerà scappare nessuna informazione compromettente su quella fatidica notte di nozze e anzi tenterà di sedurlo ancora una volta, facendolo capitolare con un bagno romantico in piscina. Non solo, gli prometterà di non farlo mai più soffrire per amore e di essere per lui la compagna che ha sempre desiderato al suo fianco.

Brooke affronta Quinn, nella puntata di Beautiful del 14 settembre 2021

Ridge cade nella trappola di seduzione della bella Shauna, la donna, così passionale, sa infatti come allontanarlo dalla verità. Il Forrester dunque, non sospetta di essere stato manipolato e ingannato: il matrimonio con Shauna e la rottura con Brooke, sono solo frutto di crudeli macchinazioni. La mente di tutto è ovviamente la Fuller, nemica giurata di Brooke Logan. La designer non ha mai potuto tollerare l'affetto e la stima che suo marito e tutti gli uomini Forrester provano nei confronti di "santa" Brooke. E' per questo che ha deciso di distruggere la vita della Logan, di darle una lezione, di farle capire cosa vuol dire avere tutti contro. Ma se Ridge non ha compreso il gioco delle due crudeli complici, la Logan non si fa certo ingannare... Convinta che a tirare i fili sia proprio Quinn, deciderà di affrontarla. Tra le due di accenderà un furioso confronto. Quinn si lascerà provocare tradendo il suo piano?

Beautiful Antucipazioni: Hope vuole togliere a Steffy la sua bambina?

Le condizioni di Steffy sono preoccupanti. La ragazza ha chiesto al dottor Finnegan di aver un'altra prescrizione per gli antidolorifici che le aveva dato in ospedale e in attesa di sentirsi meglio, ha lasciato che Liam portasse Kelly a casa sua. Hope è molto felice di avere tutti i “suoi” bambini accanto a lei. Non ci sono solo Beth e Kelly ma ovviamente anche Douglas, strappato alla pazzia di suo padre. La Logan condivide con suo marito questo gioioso momento e le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che convincerà lo Spencer a lasciare che Kelly passi ancora qualche notte da loro, senza riportarla da sua madre. Sembra che Hope ci stia prendendo davvero gusto a fare da mamma a tutti e tre i bambini ma questo avrà un doppio fine? Purtroppo per lei, Thomas è convinto che voglia giocare un brutto scherzo a Steffy e comincerà a tessere un'altra delle sue velenose ragnatele.

