Beautiful Anticipazioni dal 13 al 19 settembre 2021: Quinn trama alle spalle di Brooke. La Logan decide di affrontarla!

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 13 al 19 settembre 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 13 al 19 settembre 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 13 al 19 settembre 2021

Puntata in onda Lunedì 13 settembre 2021

Shauna scherza con Ridge. Poi, dopo un bagno in piscina, lui le chiede del loro matrimonio poiché i suoi ricordi sono ancora molto offuscati.

Puntata in onda Martedì 14 settembre 2021

Quinn e Brooke affilano gli "artigli" e si affrontano senza esclusione di colpi. Hope e Liam sono sempre piu' entusiasti della loro unione.

Puntata in onda Mercoledì 15 settembre 2021

Steffy non riesce a riprendersi dall'incidente, e le attenzioni di Thomas non leniscono le sue "ferite".

Puntata in onda Giovedì 16 settembre 2021

Bill è molto fiero di Liam, che si occupa a tempo pieno dei suoi figli, e lo perdona per essere arrivato in ritardo in ufficio dove si definiscono i punti di un contratto importante.

Puntata in onda Venerdì 17 settembre 2021

Hope si offre di riaccompagnare Kelly a casa di Steffy, ma poi ci ripensa. La reazione di Steffy è esagerata e aggressiva, cosa che preoccupa tutti, persino Thomas.

Puntata in onda Sabato 18 settembre 2021

Steffy, a causa degli antidolorifici, sembra aver perso la sua lucidità. Liam è preoccupato per lei e ne parla con Bill, Wyatt e Justin.

Puntata in onda Domenica 19 settembre 2021

Steffy si rifiuta di ascoltare Hope e le sue preoccupazioni sul suo stato di salute. Finnegan affronta con lei il problema della sua dipendenza dai farmaci.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.