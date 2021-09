Beautiful Anticipazioni 3 settembre 2021: Quinn sorprende Bill e Brooke molto vicini!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Bill tenta di convincere Brooke a tornare con lui, i due sono molto vicini, quando Quinn li sorprende insieme.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 settembre 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Bill tenta di convincere Brooke a tornare con lui, ma lei lo invita a stare con la sua famiglia, con Katie. In quel momento, Quinn li sorprende insieme.

Beautiful Anticipazioni: Quinn è riuscita a dividere Ridge e Brooke

Mentre la Fuller si complimenta con Bill, Brooke affronta prima Ridge e poi Shauna. Le cose per la Logan si mettono male, paragona il suo rapporto con Bill a quello del Forrester con Taylor, facendo infuriare lo stilista. Poi, ancora una volta, sottovaluta Shauna, trattandola come una usurpatrice, ma la Fuller reagisce e le chiarisce di essere lei, ora, la moglie di Ridge. Tutto sembra dunque andare secondo i piani della Regina Quinn, le abili macchinazioni della Signora Forrester hanno permesso di dividere definitivamente Brooke da Ridge e regalare finalmente coraggio alla sua protetta, Shauna.

Beautiful Anticipazioni: Bill torne alla carica, ma Brooke dice No!

Brooke è ormai sola, ma c'è qualcuno che non sembra affatto disposto a lasciarla andare. Stiamo parlando ovviamente di Bill che, nonostante il recente rifiuto di Brooke, ha visto nella sua ammissione di provare ancora dei sentimenti per lui, uno spiraglio per cercare di riconquistarla. La rottura con Ridge ha finito per dargli ulteriore coraggio e lo Spencer è quindi tornato alla carica. Bill cercherà infatti di convincere la Logan a dare una chance alla loro storia e a fidarsi di lui e dei sentimenti che ancora nutre nel suo cuore, ma Brooke non sembrerà pronta a cedere.

Quinn sorprende Brooke e Bill molto vicini, nella Puntata di Beautiful del 3 settembre 2021

Brooke chiarirà ancora una volta a Bill di essere innamorata di Ridge, poi lo inviterà a tornare dalla sua famiglia e lo pregherà di non far soffrire la povera Katie. La Logan non ha nessuna intenzione di mettersi ancora una volta tra Bill e sua sorella ed è profondamente amareggiata all'idea che la poverina abbia potuto pensare male di lei. Purtroppo, mentre i due ex stanno parlando, appartati, Quinn li coglie in flagrante. La Fuller è pronta a usare la situazione a suo vantaggio: racconterà tutto a Ridge confermando i suoi sospetti sulla Logan!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 agosto al 4 settembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.