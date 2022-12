Beautiful Anticipazioni 13 dicembre 2022: Thomas stregato da Paris!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 dicembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Thomas è estasiato dalla visione di Paris mentre canta alla partita dei Dodgers. Il Forrester sembra aver dimenticato per sempre Hope. Ma sarà un'altra delle sue fissazioni?

Thomas è senza parole. Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 dicembre 2022, in onda alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che il giovane Forrester non riuscirà a nascondere la sua forte attrazione per Paris. Tutto questo sotto gli occhi soddisfatti di Steffy, che finalmente vede il fratello interessato a una donna che non sia Hope. Ma anche stavolta la persona di cui lo stilista si è invaghito, non è libera di amarlo e anzi ha una relazione con Zende, uno di famiglia. Come si metteranno le cose?

Anticipazioni Beautiful: Thomas attratto da Paris

Thomas sembra pronto per un nuovo amore e il suo cuore ora batte per la bella Paris. Il ragazzo è rimasto incantato dalla bellezza e dal talento della bella Buckingham e pare che lei sia in grado di fargli dimenticare Hope. Steffy sta osservando il tutto con grande soddisfazione e deve ammettere di essere felice che suo fratello si sia interessato a un’altra donna che non sia Hope. C’è però il piccolo dettaglio che la ragazza è già impegnata e il suo compagno è Zende Forrester, il loro cuginetto. Come riuscire a superare questo ostacolo? Thomas dovrà rinunciare a Paris?

Beautiful Anticipazioni: Paris canta alla partita dei Dodgers

Thomas ha cominciato a guardare Paris con occhi diversi già da tempo. La ragazza gli ha dimostrato di essere una donna molto intelligente e talentuosa, tutte qualità che al Forrester piacciono. Ma c’è un grande però; la ragazza è fidanzata con Zende, con cui sembra che le cose vadano davvero a gonfie vele. Nella puntata di Beautiful del 13 dicembre 2022, vedremo Thomas non riuscire a fare a meno di incantarsi davanti alla Buckingham, quando la vedrà cantare l’inno nazionale sul campo da baseball prima della partita dei Dodgers. Una scena che gli rimarrà impressa negli occhi e che lo lascerà completamente senza parole. Peccato che la sorpresa non fosse per lui ma per Zende.

Thomas sembra avere il dono di innamorarsi della persona sbagliata. Il ragazzo sembra infatti destinato a essere attratto da donne già impegnate e difficili da avere, se non spezzando il cuore di qualcuno. Steffy è ben consapevole di questa situazione e benché contenta che suo fratello si stia interessando a un’altra persona che non sia Hope, spera che con la Buckingham vada tutto bene e che le cose non degenerino. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che molto presto Thomas si farà avanti con lei e comincerà a lodare le sue grandi qualità… ma la sorella di Zoe si lascerà conquistare dall’uomo che ha ferito sua sorella?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 17 dicembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.