Beautiful Anticipazioni 13 maggio 2022: Finn corre da Steffy ma lei è già in partenza!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Finn corre da Steffy per informarla che il bambino che lei aspetta non è di Liam ma suo, e Ridge gli comunica che lei ha deciso di trasferirsi definitivamente a Parigi.

Beautiful Anticipazioni: Vinny confessa!

Thomas insiste da giorni, pretende di conoscere la verità: il Forrester preme affinché Vinny confessi di aver falsificato il risultato del test del DNA. Purtroppo la sua non sembra essere una supposizione, il ragazzo è certo dell'atto compiuto dall'amico e ne comprende anche le motivazioni pur non concedendo attenuanti. E' così che metterà Vinny spalle al muro costringendolo a confessare: Thomas scopre finalmente che il bambino che Steffy porta in grembo è di Finn e non di Liam.

​Beautiful Anticipazioni: Finn corre ad informare Steffy

Finn è presente quando Vinny finalmente confessa, seppur furioso lascia che sia Thomas ad affrontare il furfante, mentre lui corre da Steffy. Il dottore non sa ancora della sofferta decisione della sua compagna: la Forrester ha di recente confessato al padre di essere pronta a lasciare Finn e a volare lontano da Los Angeles. Steffy non ha smesso certo di amare il bel dottore, è convinta però di averlo deluso e ferito e vuole dunque evitare nuova sofferenza al poverino uscendo finalmente dalla sua vita.

Steffy è in partenza, Finn deve fermarla! Nella Puntata di Beautiful del 13 maggio 2022

Finn, emozionato, corre da Steffy, vuole rivelargli subito della bella scoperta. Purtroppo, giunto in azienda, si troverà a fare i conti con una inaspettata verità. Incrociato Ridge nei corridoi, Finn scopre della scelta estrema di Steffy, ormai già in procinto di partire per Parigi. Quella del dottore sta per trasformarsi un corsa contro il tempo: riuscirà a fermare la Forrester prima che lasci il paese insieme al loro bambino?

