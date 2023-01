Beautiful Anticipazioni 10 gennaio 2023: Eric è guarito! Il Forrester può fare sesso

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Eric vorrà fare l'amore con Quinn dopo quanto successo con Donna mentre Hope e Finn si interrogheranno su quello che stanno combinando Sheila e Deacon.

Eric non è più impotente! Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 10 gennaio 2023 su Canale5 alle ore 13.45, Eric scoprirà di non aver più alcun problema sessuale. Donna ha fatto una magia e lui potrà correre da Quinn per passare una notte d'amore con lei. La Logan ci rimarrà molto male ma si dirà felice di averlo aiutato. Intanto Hope e Finn indagheranno su Carter e Sheila. I due stanno continuando con la loro farsa e dicono di essere molto innamorati l'uno dell'altra.

Anticipazioni Beautiful: Donna risveglia il desiderio sessuale di Eric

Donna è riuscita a fare qualcosa che Eric non avrebbe mai immaginato potesse più ricapitare. La Logan lo ha eccitato e il loro incontro si è trasformato in qualcosa di molto intimo. Capito di aver superato il suo problema sessuale, saluterà la sua ex per raggiungere, a Villa Forrester, sua moglie. L'obiettivo è quello di passare una notte d'amore con Quinn e di recuperare totalmente il loro rapporto. La donna lo vedrà quindi arrivare a casa, subito dopo aver confidato a Shauna di aver preso la sua decisione definitiva e di voler dimenticare Carter. La Fuller sarà felicissima di sapere che il suo consorte sembra essersi sbloccato.

Beautiful Anticipazioni: Eric farà l'amore con Quinn

L'incontro con Donna ha dato a Eric lo sprint necessario per convincersi di essere capace di avere dei rapporti sessuali. Il Forrester ne sarà talmente felice da scapicollarsi a casa e dire a sua moglie di essere là per fare l'amore con lei. Ma la notte andrà come sperato dal padre di Ridge o ci sarà qualche intoppo? Purtroppo le cose prenderanno una piega ancora più inaspettata. Intanto Donna rimarrà a leccarsi le ferite e non troverà il coraggio di dire a Brooke quanto successo con il loro ex marito.

Hope e Finn affrontano Deacon e Sheila: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

A Il Giardino intanto continuerà l'incontro tra Hope, Finn, Sheila e Deacon. La Carter e lo Sharpe non smetteranno di dire ai loro figli di essere innamoratissimi e di aver finalmente trovato la persona giusta nella loro vita. Sia il Finnegan che la Logan non riusciranno a capacitarsi che i loro genitori stiano insieme e ribatteranno di non credere a una minima parola. Ma Sheila, decisa a ottenere quello che vuole, non si fermerà qui.

