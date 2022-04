Beautiful Anticipazioni 7 aprile 2022: Zoe fa pressione su Carter "Sposiamoci subito!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 7 aprile su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che quando Zoe, intimorita dalle minacce di Ridge, fa marcia indietro e preme per fissare subito le nozze con Carter.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5: Carter è entusiasta dell'imminente matrimonio con Zoe, e lei fa pressioni su Carter perchè fissino in fretta la data delle loro nozze.

Beautiful Anticipazioni: Ridge, furioso, minaccia Zoe e Zende

Ridge ha parlato chiaramente con Zende e gli ha detto di stare alla larga da Zoe, quando però scopre i due impegnati in una conversazione molto intima, va su tutte le furie. Carter ha sempre dimostrato di essere un buon amico per Ridge, i due hanno grande fiducia e grande stima l'uno per l'altro, è per questo che lo stilista sentirà di dover intervenire. Zoe sta tramando alle spalle del suo futuro marito e Zende, suo nipote, rischia di diventare complice di questo meschino tradimento. Ridge non può accettarlo. Il Forrester decide dunque di affrontare entrambi, e senza mezzi termini, chiarisce i suoi sospetti. Poi lancia un ultimatum: "questa storia deve finire o informerò Carter!"

Beautiful Anticipazioni: Zoe fa un passo indietro

Dopo il rifiuto di Zende e l'ultimatum di Ridge, Zoe comprende di dover fare un passo indietro. La ragazza non ha altre possibilità, è ormai in un vicolo cieco e rischia di giocarsi anche la sua ultima grande occasione: le nozze con il facoltoso e affascinate avvocato della Forrester Creation. Il suo cuore continua a battere per Zende, nonostante lui sia stato chiaro dicendole di non voler pugnalare alle spalle Carter, la sua mente però, razionale e calcolatrice, la spinge a tornare al suo porto sicuro...

Zoe corre da Carter e gli dice di volersi sposare subito! Nella Puntata di Beautiful del 7 aprile 2022

Intimorita dalle minacce di Ridge e sconfitta da rifiuto di Zende, Zoe decide di tornare sui suoi passi e mettere al sicuro la sua promessa di matrimonio. La ragazza corre infatti da Carter e dopo avergli dichiarato tutto il suo amore e promesso fedeltà gli dice di voler subito convolare a nozze. Una fretta ingiustificata che però non sembra destare sospetti in Carter, lui è così sicuro della sua amata Zoe e così felice dell'imminente matrimonio da non riuscire a vedere del marcio dietro l'insistenza della futura moglie!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 aprile 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.