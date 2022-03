Beautiful Anticipazioni 10 marzo 2022: Liam convince Steffy a confessare!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 10 marzo su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Liam e Steffy decidono di confessare a Hope e a Finn la notte di passione in cui Steffy è probabilmente rimasta incinta.

Beautiful Anticipazioni: Hope in ansia per Steffy

Il telefono squilla ma Liam non sembra intenzionato a rispondere. Hope però insiste. La Logan sente Steffy parlare di una non precisata urgenza e inevitabilmente si allarma, Liam infatti, non fa in tempo a chiudere la chiamata che Hope lo esorta a correre dalla sorellastra. Lo Spencer non sembra convinto e minimizza la questione, lui vorrebbe solo un attimo di pace per confessare a sua moglie il tradimento, ma lei, agitata, suggerisce al marito che l'urgenza potrebbe riguardare Kelly!

Beautiful Anticipazioni: la spiazzante rivelazione di Steffy a Liam

Liam, convinto da Hope, raggiunge Steffy. Il ragazzo è certo che la Forrester abbia solo trovato un modo per evitare la sua confessione e stenta a credere che possa esserci qualche urgenza legata alla sua piccola Kelly. Effettivamente il ragazzo non sbaglierà completamente, la piccola sta benissimo, è sua madre ad avere un problema. L'errore di Liam è stato sottovalutare la situazione di Steffy, la ragazza ha cercato di zittirlo non solo per salvare le rispettive relazioni, ma soprattutto perché ha scoperto qualcosa di davvero inaspettato e sconvolgente e vuole parlarne prima con lui, così da trovare una soluzione insieme. Cosa preoccupa la Forrester? Steffy teme di essere incinta e il padre potrebbe essere proprio Liam!

Liam convince Steffy che la cosa più giusta è confessare! Nella Puntata di Beautiful del 10 marzo 2022

Steffy aspetta un bambino e lo ha confessato allo Spencer, preoccupata che possa essere suo. Liam, sconvolto ma determinato, capisce che è giunto il momento di raccontare a Hope quello che è successo tra lui e Steffy. La Forrester cerca di fermarlo ma lui non vuole sentire ragioni. Si dirà infatti convinto ad affrontare il problema e l'ira della sua compagna. Hope e Finn meritano di conoscere la verità e alla fine anche la figlia di Ridge si convincerà che sia la cosa giusta da fare. Non si possono creare legami su una menzogna ed entrambi confesseranno il loro tradimento mentre attenderanno il risultato del test del DNA del nascituro.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.