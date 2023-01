Beautiful Anticipazioni 11 gennaio 2023: Eric pronto a far l'amore con Quinn ma Brooke non molla!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Eric sarà felice di raggiungere Quinn e di passare con lei una notte d'amore mentre Brooke non mollerà la presa con Donna, convinta che la sorella abbia una seconda chance con il Forrester.

Eric è pronto a passare la notte con Quinn ma Brooke non intende mollare la presa. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda l'11 gennaio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Brooke tornare alla carica con Donna e sondare con lei il terreno. La Logan è sicura che sua sorella abbia chance con Eric e vuole a tutti i costi che i due si riavvicinino. Peccato che non sappia che il Forrester, intanto, è tornato alla sua Villa per passare una notte d'amore con Quinn, dopo aver scoperto di essere “guarito” dalla sua impotenza. Ma la serata andrà come previsto?

Anticipazioni Beautiful: Brooke non molla. Donna deve riavere Eric

Nelle scorse puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke spingere Donna a riavvicinarsi a Eric ma anche cercare di convincere il Forrester ad ascoltare le parole d'amore della sua dolce sorellina. La Logan è convinta che tra sua sorella e il loro ex marito ci sia ancora un forte sentimento e quale migliore occasione per mettere Quinn finalmente ko? Brooke ha scoperto che anche Pam e Charlie sono sostenitori della coppia Eric-Donna e galvanizzata da quanto successo, fantastica un futuro radioso per la loro famiglia. Peccato che presto scoprirà che Donna è stata lasciata sola alla Forrester Creations, da uno stilista ringalluzzito e pronto a passare una notte d'amore con la moglie. Troverà la sua adorata sorella triste e sconsolata ma decisa ancora a non mettersi in mezzo a faccende che non la riguardano più.

Eric vuole fare l'amore con Quinn: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Eric è guarito e ora può fare sesso. L'incontro con Donna ha riservato delle grandi sorprese al Forrester e ora lo stilista crede di poter risolvere tutti i suoi problemi matrimoniali. Lasciando la Logan sola in ufficio – a leccarsi non più il dito ma le ferite – si scapicollerà alla Villa, dove troverà una Quinn stupita di vederlo così presto. La Fuller ha appena rivelato a Shauna di essere molto in pensiero per la sua vita sessuale ma di non aver perso le speranze di poter riprendere la sua normale routine. Ed ecco comparire Eric, in tutto il suo vigore. L'uomo le farà capire di essere pronto a passare una focosa notte di passione e i due saliranno nella loro camera da letto. Ma andrà tutto come sperato?

Beautiful Anticipazioni: Quinn ha vinto?

Eric sembrerà pronto a fare l'amore con Quinn, come se non ci fossero mai stati problemi tra loro. Il Forrester sarà felicissimo di passare la serata con la moglie ma vi anticipiamo che le cose non andranno come sperato. Purtroppo la passione si spegnerà tanto velocemente di quanto si è accesa. Per Quinn sarà una sconfitta? Forse no, visto che la Fuller penserà di avere ancora una chance con suo marito. Intanto Brooke continuerà a spingere Donna a combattere per i suoi sentimenti e non lasciare che quanto successo con Eric passi in cavalleria. Ma sarà il Forrester stesso a non lasciare che le cose si spengano tra lui e la sua adorata ex moglie. Intanto Hope e Finn, ancora sconvolti da quanto visto a Il Giardino, continueranno a domandarsi se dare o meno credito a Deacon e Sheila, che si sono mostrati innamorati. Dove starà la verità? Forse Liam e Steffy potranno aiutarli a scoprirla.

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.45.