Beautiful Anticipazioni 8 maggio 2023: Sheila deride Brooke, "Brava, hai rovinato un altro matrimonio!"

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda l'8 maggio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Sheila si presenterà a casa di Brooke, soddisfatta e gongolante. La Carter si prenderà una rivincita contro la sua nemica e le dirà di essere molto soddisfatta di quanto successo tra lei e Ridge. Intanto il Forrester si consolerà tra le braccia di Taylor mentre Hope continuerà a pregare il padre di salvare il matrimonio della madre, con l'estremo tentativo di presentarsi dal suo nemico, chiedendogli una tregua per il bene della loro amata bionda.

Anticipazioni Beautiful: Sheila deride Brooke

Brooke è disperata ed è ormai convinta che tra lei e Ridge sia tutto finito. La bionda dovrà stringere i denti e non lasciarsi abbattere, neanche dall'arrivo a casa sua di Sheila. La Carter, dopo essere fuggita da Il Giardino per non farsi vedere da Hope, si presenterà a Villa Forrester, con l'intento di deridere la sua rivale. Quando sarà faccia a faccia con la rossa comincerà a insultarla e a bearsi del fatto che, un'altra volta, lei abbia rovinato e mandato a rotoli un altro matrimonio. Le dirà chiaramente di fare il tifo per Taylor e di non vedere l'ora che la Hayes e Ridge ufficializzino il loro rapporto. Brooke tenterà di risponderle per le rime ma Sheila picchierà duro, rivelandole di essere contenta che una donna come lei – spietata e senza cuore, tanto da volerle impedire di vedere suo figlio – paghi per i suoi errori.

Beautiful Anticipazioni: Ridge si consola tra le braccia di Taylor

Sheila sarà soddisfatta di prendersi la sua rivincita su Brooke e di essere lei l'artefice della sua rovina. Sarà un segreto che custodirà gelosamente e di cui sarà sempre molto fiera. Grazie al suo intervento la Logan ha ottenuto quello che meritava e Taylor è tornata in auge. Ridge infatti si lascerà consolare dalla sua ex moglie, con cui condividerà stretti e dolci abbracci. Il Forrester non riuscirà a scrollarsi di dosso tutta la malinconia e la dottoressa sarà l'unico balsamo in grado di lenire le sue ferite.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope convince suo padre a parlare con Ridge

Hope ha un'idea per aiutare Brooke a riprendersi Ridge. La ragazza ha pensato di chiedere a Deacon di parlare con il Forrester, per convincerlo che quanto successo a Capodanno non sia grave. La ragazza insisterà tantissimo con il suo papà che, pur di vederla felice, accetterà di accontentarla. Non sarà però facile presentarsi dal proprio rivale, dopo una lite violenta e una scazzottata senza esclusione di colpi. Lo Sharpe sarà poi convinto che il suo intervento non servirà a molto... e purtroppo avrà ragione.

