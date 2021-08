Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila Carter è tornata! Il matrimonio di Steffy e Finn è già in crisi?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa ci rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful. Nelle puntate della soap in onda in America, Sheila Carter è tornata e minaccia il matrimonio di Steffy e Finn.

Mentre in Italia stia assistendo alle prime battute della relazione - per ora solo professionale tra paziente e dottore - tra Steffy e Finnegan, in America i due hanno appena coronato il loro sogno d’amore diventando marito e moglie. Ma le nozze a Villa Forrester sono state funestate da una presenza piuttosto sgradita alla famiglia della sposa. Poco dopo la cerimonia Sheila Carter, la bad girl per antonomasia della soap, si è presentata davanti a tutti, rivelando di essere la madre di Finn. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci lasciano con dei grandi interrogativi in testa - che verranno dissipati nel corso delle prossime puntate negli USA - e che ci fanno chiedere: il matrimonio appena celebrato entrerà in crisi per questo e chi è il vero padre di Finn?

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy schiaffeggia Sheila

Andiamo con ordine in queste nuove e avvincenti trame di Beautiful - che purtroppo arriveranno da noi solo tra un annetto. Le Anticipazioni Americane della soap ci rivelano che il matrimonio di Steffy e Finn avrà un ospite d’eccezione: la vera madre del dottor Finnegan, Sheila Carter. Ebbene sì. Il medico che ha curato la Forrester dopo il suo incidente in moto e che le ha ridato speranza nell’amore è stato adottato e udite, udite, è proprio figlio dell’acerrima nemica dei Forrester, colei che si è fatta cacciare dalla Villa per sempre. Gli spoiler ci rivelano che Steffy non reagirà bene nel vedere Sheila davanti a lei nel giorno più importante della sua vita e al rifiuto della donna di andarsene, si lascerà andare a uno schiaffo liberatorio per vendicarsi di lei. Ma la reazione di Finn non sarà la stessa della neo sposa.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn vuole conoscere sua madre. Come reagirà Steffy?

È naturale che Steffy non voglia avere nulla a che fare con Sheila e che la voglia fuori dalla sua vita per sempre. Del resto la Carter è responsabile di aver quasi ucciso sua madre - allontanandola per diverso tempo da casa - e di aver cercato di fare fuori (più volte) sua nonna Stephanie. Insomma le ragioni della Forrester sono più che valide ma le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che, nonostante questo, Finn sarà curioso di conoscere sua madre. È da quando è bambino che si chiede chi siano i suoi genitori naturali ed è chiaro che, ora che ne ha la possibilità, non voglia separarsene. Ma questa sua decisione potrebbe creare diversi attriti con la sua neo-moglie. Non sappiamo ancora come si evolverà questa situazione ma intuiamo che le cose saranno più che mai complicate.

Trame Beautiful, Anticipazioni Americane: Chi è il padre di Finnegan?

La seconda domanda che viene spontanea in questo momento è: chi è il vero padre di Finn? Le ipotesi sono tante e ci portano a fare un balzo all’indietro, nella storia di Sheila. Sono tante le relazioni che la Carter ha avuto nel corso delle trame della soap, tra queste - quella più importante - è quella con Eric. Sarebbe davvero un grosso scoop se il Forrester senior fosse il genitore naturale di Finnegan e sebbene tra lui e Steffy non ci sia un vero legame di sangue, sicuramente questa notizia creerebbe un grosso, grossissimo problema!

