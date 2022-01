Back to School: i Vip tornano a scuola nel nuovo show di Nicola Savino, da stasera su Italia 1

Anticipazioni TV

E se 25 celebrità della TV, della musica e dello sport dovessero rifare l'esame di quinta elementare? È quello che succede nel nuovo programma Back to School condotto da Nicola Savino.

Non c’è niente di più facile dell’esame di quinta elementare. O no? Siamo proprio sicuri che a distanza di decenni da quando lo abbiamo fatto saremmo capaci di superarlo nuovamente senza affanni? Lasciamo che siano i vip a rispondere.

Il nuovo programma Mediaset Back to School, in onda da questa martedì 4 gennaio in prima serata su Italia 1, mette alla prova le certezze di noi adulti su quanto abbiamo realmente metabolizzato le nozioni elementari apprese tanti anni fa. Sono 25 i concorrenti dello show condotto da Nicola Savino, un’autentica classe che sarà costretta a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare. Tre sono le figure chiave del programma: i Ripetenti, i Maestrini, la Commissione.

Back to School: le regole del gioco con veri maestri della scuola primaria

I Ripetenti sono 25 personaggi che, suddivisi per puntate, hanno accettato di mettersi in gioco:

Sportivi: Evaristo Beccalossi, Andrea Lo Cicero, Ignazio Moser, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta, Totò Schillaci

Attori: Eleonora Giorgi

Cantanti: Clementino, Random

Opinionisti: Vladimir Luxuria

Influencer: Denis Dosio, Andrea Zelletta

Personaggi televisivi: Paola Caruso, Lory Del Santo, Antonella Elia, Jonathan Kashanian, Martina Hamby, Roberta Lanfranchi, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Scintilla, Flavia Vento

I Maestrini sono 12 bambini dai 7 agli 11 anni che cercheranno di guidare nello studio e nell’apprendimento i 25 Ripetenti. I Maestrini organizzeranno lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame.

La Commissione invece è composta da cinque autentici maestri elementari che al termine di ogni puntata sottoporranno i Ripetenti, 6 a serata, all’esame finale. Gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva.

L’esame sarà un momento drammatico che grazie alla simpatia dei Ripetenti potrà virare anche in un momento comico: come risponderanno alle domande di cultura generale e, soprattutto, come se la caveranno con le insidie del dettato (che consentirà di valutare anche la calligrafia)?

Nell’aula magna in cui avrà luogo l’esame saranno invitati anche parenti e amici dei Ripetenti: un pubblico pronto a esprimere le proprie reazioni davanti alle performance, sia successi sia figuracce, degli esaminandi.

La prima puntata di Back to School va in onda stasera martedì 4 gennaio 2022 su Italia 1.