Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la semifinale: Annalisa e Fred De Palma tra gli ospiti della serata

Stasera, sabato 10 maggio 2025, su Canale 5 andrà in onda l'attesissima semifinale della 24esima edizione di Amici. Ospiti d'eccezione in studio Annalisa, Fred De Palma e Geppi Cucciari.

Manca davvero pochissimo alla semifinale della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda stasera, sabato 10 maggio 2025, in prima serata su Canale 5. Ospiti d'eccezione in studio Annalisa, Fred De Palma, che presenteranno dal vivo i loro rispettivi ultimi singoli, e la comica Geppi Cucciari.

La semifinale di Amici 24 stasera su Canale 5

Stasera, sabato 10 maggio 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale di Amici 24. Sei i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale: Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il team capitanato da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Chi di loro riuscirà a conquistare un posto nell'ambita finale di questa 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi? A decidere le sorti degli allievi per l'ultima settimana di sfida a squadre l'amata giuria del Serale formata da Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio. Stando alle anticipazioni ci saranno tante emozioni e soprattutto colpi di scena!

Per quanto riguarda lo spazio comicità, questa settimana ci sarà l'attrice e comica Geppi Cucciari. Superospiti della serata la straordinaria artista multiplatino e regina del pop italiano Annalisa, che presenterà il suo ultimo singolo "Maschio", e l'amatissimo cantautore rapper Fred De Palma, che si esibirà dal vivo sulle note del suo ultimo brano "Barrio Lambada" per Warner Music Italy. L'appuntamento è per stasera, sabato 10 maggio 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.

