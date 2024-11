Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la sesta puntata: il ritorno di Holden e Mew

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 3 novembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. Tra gli ospiti il cantante Ghali, che si esibirà con "Niente panico" e i due ex allievi della passata edizione Holden e Mew, che torneranno nella scuola per presentare in anteprima assoluta "Grandine".

La puntata di Amici 24 in onda oggi

Manca pochissimo alla nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. A giudicare la gara di canto la grande e amata interprete della musica italiana Noemi e Michelangelo, uno tra i producer più talentuosi del panorama nazionale. Per quando riguardai nvece la gara di ballo sarà valutata dall'Etoile della Scala di Milano, Oriella Dorella.

Superospite in studio Ghali, uno degli artisti più iconici della sua generazione. Il cantante si esibirà sulle note del suo ultimo singolo "Niente panico", uscito l'11 ottobre per Warner Music Italy. E ancora, torneranno Mew e Holden. I due amatissimi allievi della 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi presenteranno in anteprima assoluta "Grandine", il brano in uscita venerdì 8 novembre.

Nel corso della puntata andranno in onda ben due sfide: quella della ballerina Teodora, che sarà giudicata dal coreografo Garrison Rochelle, e quella del giovane cantante Luk3, che sarà valutata dal giornalista e critico musicale Paolo Giordano. Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola. Brutte notizie per TrigNO, che rischierà di essere eliminato. Per saperne di più non ci resta che attendere il nuovo appuntamento di oggi, domenica 3 novembre, alle 14 su Canale 5.

La classe di Amici 24

La 24esima edizione di Amici è ormai entrata nel vivo del programma. 15 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. I figli d'arte Ilan Muccino e Chiamamifaro, Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri e Luk3 per la categoria canto; Alessia, Daniele e Chiara, Rebecca, Teodora, Alessio e Sienna per la categoria ballo.

