Amici 24, Gabriele Muccino si esprime sulla partecipazione del figlio Ilan al talent show

Nella classe di allievi di Amici 24 c'è Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele Muccino, che per la prima volta si è espresso a proposito della partecipazione del figlio al talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 24, Gabriele Muccino sul figlio Ilan: "Ha scelto una strada difficile"

Gabriele Muccino ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it in occasione del suo nuovo film, Fino alla fine, arrivato in sala giovedì 31 ottobre e a distanza di ben quattro anni dal suo ultimo progetto. Nel corso della chiacchierata, il regista si è espresso per la prima volta sul percorso intrapreso dal figlio Ilan. Il cantante, infatti, è uno degli attuali allievi della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il regista ha dichiarato che avrebbe preferito che, prima di lanciarsi in questa avventura televisiva, Ilan studiasse di più, ma si è detto contento della decisione del figlio. Muccino non ha nascosto una certa preoccupazione per il giovane cantante, visto che ha definito il mondo della musica "terribilmente cinico" e ha aggiunto che spesso un artista, soprattutto se giovane e inesperto, rischia di essere ferito da certe dichiarazioni.

Perciò, ha proseguito ancora, è necessaria molta dedizione e molto studio per portare avanti questa scelta di vita e si è augurato che il figlio sia consapevole che il percorso che ha scelto di intraprendere non sarà semplice:

"Avrei voluto che Ilan studiasse un po’ di più, ma si è voluto lanciare nel contenitore di Amici e mi auguro che gli vada benissimo. Il mondo della musica è terribilmente cinico, un ambito in cui si spremono artisti giovani e impreparati in modo crudele, quindi la vita d’artista va preparata con grande rigore e disciplina. Spero lui sia pronto sotto questo punto di vista, perché è un mondo spietato"

Nonostante le preoccupazioni del padre, Ilan sembra però cavarsela egregiamente, tanto che durante una Masterclass con Laura Valente, madre di Angelina Mango, ha ricevuto da lei preziosi consigli, ma anche diversi complimenti. La vocal coach, infatti, si è espressa in maniera positiva sull'attitudine del giovane cantante verso la musica e ha asserito che Ilan sembra quasi diventare una cosa sola con la melodia e che è questa sua comunione con la musica che deve imparare a controllare e valorizzare.

Amici 24, Ilan si dichiara a Rebecca!

Ilan Muccino è stato anche al centro del gossip in queste settimane, per via del suo crescente interesse verso Rebecca. Nelle ultime puntate, Ilan ha sorpreso tutti decidendo di scrivere una romantica lettera d'amore alla ballerina, aprendole il suo cuore:

"Hai un’anima così pulita che non servono tempo e parole affinché questa purezza arrivi. Hai una dolcezza che provi a mascherare fallendo, per fortuna. È contagiosa. Tu fai stare bene le persone, fai stare bene me. Non so come dare un nome a questa cosa ma credo che prima di un sentimento ci sia un discorso di vicinanza delle anime. Ti sento così simile a me certe volte che mi sembra di conoscerti da una vita e ancora non so nulla di te. Meriti amore, meriti di essere amata, devi iniziare tu, sennò sarà impossibile per chiunque farlo al posto tuo. Sono ufficialmente in sbatti. Tu sei bellissima. Non riesco a pensare ad altro, mi rendi difficili le giornate."

Nonostante Rebecca abbia apprezzato le parole di Ilan, durante un confronto successivo alla lettura delle sue parole per lei, la ballerina ha ammesso di essere molto confusa e spaventata e che non sa come comportarsi. Il cantante della squadra di Rudy Zerbi ci ha tenuto però a rassicurarla: il suo interesse è sincero, ma ha compreso che al momento Rebecca non vuole altro se non amicizia e desidera solo che lei sappia che prova qualcosa per lei. "La mia non è una dichiarazione d’amore platonica, però se prima c’era un interesse e poi è nato un sentimento mi va di viverlo...La mia percezione è che tu sia tanto spaventata da quello che succede fuori. Ti assicuro che tu non hai il potere di rovinarmi le giornate o di farmi stare male adesso. Un interesse c’è. Mi piaci".

