Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Petit tra gli ospiti in studio

Maria De Filippi conduce il secondo appuntamento domenicale della 24esima edizione di Amici: tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova e attesissima puntata.

L'attesa è finita. Oggi, domenica 6 ottobre 2024 alle 14 su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Ospiti in studio il giovane cantante ed ex allievo della scuola Petit, l'etoile della danza Eleonora Abbagnato e l'amatissima cantautore Gigi D'Alessio.

Amici 24 torna in onda oggi su Canale 5

Manca davvero poco alla nuova puntata domenica di Amici 24, che andrà in onda oggi alle 14 su Canale 5. Con l'uscita di scena del ballerino Gabriele, che ha deciso di abbandonare la trasmissione per motivi personali, sono 15 gli allievi che fanno parte della nuova classe del talent show di Maria De Filippi che hanno conquistato l'ambito maglia della scuola più famosa d'Italia.

I ragazzi di Amici 24 sono: Alessia, Chiara e Daniele del team della maestra Alessandra Celentano; Rebecca e Teodora del team capitanato da Deborah Lettieri; Alessio e Sienna della squadra di Emanuel Lo; Luk3 e Senza Cri del team di Lorella Cuccarini; Nicolò e TrigNO del team di Anna Pettinelli e infine Alena, Diego, Vybes e Ilan della squadra capitanata da Rudy Zerbi.

Tre grandi superospiti in studio. Nello studio del popolare talent show tornerà l'ex allievo Petit. Dopo averci fatto ballare per tutta la stagione estiva con la sua MAMMAMì, il giovane cantautore si esibirà sulle note del suo ultimo singolo Lingeriè. E ancora ci saranno l'etoile della danza Eleonora Abbagnato, che giudicherà la gara di ballo, e il cantautore Gigi D'Alessio, che valuterà le esibizioni dei cantanti. Non mancheranno gli scontri tra i professori della scuola. L'appuntamento è per oggi, domenica 6 ottobre 2024, alle 14 su Canale 5.

