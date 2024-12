Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: la sfida tra i ristoratori italiani compie 10 anni e arriva con una nuova stagione 2024

Anticipazioni TV

Il van dai vetri oscurati di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti torna a farci compagnia dal 22 dicembre 2024 su Sky Uno e in Streaming solo su NOW. Con la nuova edizione si festeggiano i 10 anni dello show televisivo che vede in sfida i ristoratori italiani. Ecco tutte le grandi novità che ci aspettano.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti sta per tornare e quest’anno, con questa nuova edizione, festeggia i diedi anni dello show. Sì, sono passati proprio 10 anni dalla prima puntata della sfida tra i ristoratori italiani e le nuove puntate, in partenza il 22 dicembre 2024, su Sky e in Streaming solo su NOW, ci permetteranno di festeggiare questo traguardo raggiunto dal matador Alessandro Borghese, nelle vesti di stilosissimo giudice.

In questa nuova stagione ci aspettano grandi novità e puntate evento, che si uniranno alla tradizionale sfida che ci appassiona anno dopo anno. Pronti a scoprire cosa succederà? Si parte!





Entra in NOW e guarda Alessandro Borghese - 4 Ristoranti

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: si festeggiano 10 anni e sono in arrivo grandi novità

Era il 4 marzo 2015 quando andava in onda la prima puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Il 22 dicembre 2024 si aprirà ufficialmente la decima edizione dello show – a cui si aggiungono le edizioni speciali estive – e ci sarà modo di festeggiare questo importante traguardo, di un appuntamento televisivo che ci appassiona anno dopo anno. Alessandro Borghese ci accompagnerà alla scoperta di tradizioni culinarie e alla conoscenza dei migliori ristoranti del nostro Paese. Il viaggio di quest’anno giungerà in mete mai toccate e sarà composto di tre puntate evento che, per l’occasione, avranno una costruzione speciale.

In due di queste serate il campo di gara si estenderà. In sfida ci saranno sempre 4 concorrenti e ristoranti, che saranno specializzati nello stesso piatto ma i cui ristoranti sono situati in quattro regioni. Nella prima di queste puntate 4 pizzaioli si affronteranno per eleggere la Migliore pizzeria contemporanea d’Italia mentre nella seconda 4 ristoratori si contenderanno il titolo di Miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia.

Nella terza serata evento, Alessandro Borghese – per la prima volta nella storia dello show – accoglierà al suo fianco un ospite super esperto sul tema della puntata. E in questo caso sarà Lillo, che accompagnerà lo chef alla ricerca della Migliore Osteria Verace di Roma Est, ovvero della zona in cui è nato l’attore.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Puntate Evento ma anche Puntata Tradizionali

Nella nuova stagione che, ricordiamolo, partirà il 22 dicembre 2024, ci saranno anche puntate tradizionali, ovvero con un’organizzazione a cui siamo abituati. Lo chef approderà a Lampedusa, a Carrara, nel Canavese (Piemonte), a Senigallia (in provincia di Ancona), a Viterbo, a Trani, sulla riva trentina del Lago di Garda, a Cremona e provincia e a Treviso.

Le regole della sfida saranno le stesse: quattro ristoratori si sfideranno a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una categoria diversa per ogni puntata. Ciascun ristoratore concorrente inviterà nel proprio locale i suoi sfidanti e Borghese che, prima che tutto cominci, farà un’ispezione nelle cucine. Ogni concorrente, pure lo chef, potrà dare all’avversario una valutazione da 0 a 10 nelle cinque categorie di voto: location, menu, servizio, conto e special, che varierà in ogni episodio. Le votazioni rimarranno segrete sino al tavolo del confronto e i voti di Alessandro Borghese potranno confermare o ribaltare la classifica e verranno svelati sono alla fine, quando sarà decretato il vincitore.

Tutto è pronto per cominciare e non ci resta che attendere, trepidanti, il 22 dicembre 2024.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, dal 22 dicembre 2024, su Sky e in Streaming solo su NOW.



Entra in NOW e guarda Alessandro Borghese - 4 Ristoranti