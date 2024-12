Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: Borghese festeggia i 10 anni del programma e rivela, "4 Ristoranti è come un figlio!"

Anticipazioni TV

Buon compleanno ad Alessandro Borghese - 4 Ristoranti. La sfida tra i ristoratori italiani compie dieci anni e festeggia con una stagione ricca di novità, in partenza su Sky e in Streaming solo su NOW, dal 22 dicembre 2024. Ecco come Alessandro Borghese racconta questo importante compleanno.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti compie dieci anni. Un traguardo importantissimo per la sfida tra i ristoratori italiani, in onda su Sky e in Streaming solo su NOW.

Il nuovo viaggio alla ricerca dei migliori ristoranti italiani ricomincia la prossima domenica 22 dicembre 2024, alle ore 21.15, e lo fa con un’edizione tutta da scoprire e con grandi novità. A parlarci di questa splendida avventura tra la cultura del nostro paese, quella che passa dal cibo, è stato lo stesso Alessandro Borghese, entusiasta e felice di poterci raccontare del suo programma, nato con lui e che sente come un figlio. Ma scopriamo cosa ci ha rivelato e prepariamoci a una partenza con il botto. La prima puntata sarà un vero e proprio evento… ma per ora non vi sveliamo nulla di più, vi vogliamo far gustare il tutto.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Raccontare il territorio è l’obiettivo numero 1

Alessandro Borghese è un vulcano di entusiasmo ed è forse per questo che il suo 4 Ristoranti continua a essere un ever green della programmazione di Sky e NOW. Lo chef ha cominciato questo viaggio nel 2015 e ha toccato tutte le regioni italiane, con puntate all’estero e con speciali estivi e invernali. Ma Borghese è solo all’inizio; per sua stessa ammissione ha “solo sfiorato la superficie” di un’avventura che vuole raccontare e promuovere la cultura e il territorio italiani.

4 Ristoranti è una sfida è vero, i cui protagonisti sono i ristoratori italiani ma anche le loro storie, le loro fatiche e i loro risultati. E sono loro che si fanno avanti per raccontarsi. Il programma ha modo di rivelare quel lato che c’è dietro alle storie personali di ogni ristorante e di aiutarci ad aumentare la nostra consapevolezza e la nostra conoscenza del territorio che viviamo e amiamo. E lo fa anche scegliendo, in ogni puntata, un piatto special, ovvero una speciale rappresentazione di una particolare identità. Alessandro Borghese ci ha rivelato che è proprio questo il progetto che ha voluto sempre portare avanti e che desidera continuare. Alla nostra domanda su quale fosse il desiderio da esprimere soffiando le candeline dei 10 anni, ci ha risposto che vorrebbe tanto che il suo programma – che lui considera come un figlio – potesse continuare ad avere ampio respiro. Più puntate all’estero, dove l’identità di cui abbiamo parlato prima a volte inevitabilmente si sporca ma riesce comunque a persistere, dimostrando che l’italianità non può essere dimenticata; e questo è un vanto di cui dobbiamo ammantarci. Borghese insomma non solo non ha alcuna intenzione di mollare e di passare il testimone ma vuole festeggiare anche i vent’anni del suo “bambino” e noi ci uniamo a questo desiderio.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Non solo sfida ma anche racconto di fatica e vita

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, come abbiamo detto, è una sfida ma anche un racconto di vita. Ma non è una narrazione fine a se stessa anzi è proprio una storia fatta di persone che hanno fatto sacrifici e che sono maturati insieme al programma. E non parliamo solo degli spettatori, che con 4 Ristoranti hanno cambiato il loro modo di vivere un ristorante, cambiando proprio linguaggio e ottenendo un vademecum per giudicare la loro esperienza nel locale in cui si sono recati a mangiare. Parliamo anche del mondo dei ristoratori che si approccino alla sfida o no, partiti da una certa timidezza ma arrivati ad avere una consapevolezza in più del proprio mestiere, grazie al confronto con l’altro. Grazie al programma è cambiato l’approccio sia del cliente sia dello stesso ristoratore al mondo della cucina e dell’ospitalità ristorativa, tirando fuori anche una certa malizia e astuzia nel giudizio.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Qual è il segreto del suo successo?

120 puntate in 10 anni. Sia il numero di puntate che il numero di anni sono impressionanti. Alessandro Borghese – 4 Ristoranti si conferma un successo mantenendo la propria forma intatta e sfruttando il suo ingrediente principale e vincente che, come dice lo stesso conduttore, è Alessandro Borghese in persona. Sì perché lo chef non è solo il volto del programma ma è un deus ex machina dello show, capace di fare da collante tra i concorrenti, che alcune volte – così ci ha raccontato – deve pure convincere a non mollare la sfida. Borghese si sveste dei panni di chef e si trasforma in matador e psicologo e fa da traino a un’avventura che è riuscita, in questi anni, a raggiungere delle cifre importanti. Ed eccole:

480 ristorati in si è mangiato;

1924 dolci;

22 puntate solo in Lombardia (e ce ne saranno altre);

336 piatti special;

8 volte all’estero (Lisbona, Edimburgo, Fuerteventura, Monaco, Hong Kong, Londra, Barcellona, Costa Azzurra);

14 volte votazioni con 0;

22 volte votazioni con 10;

610 discese dal van

46 volte in cui Alessandro Borghese ha ribaltato il risultato

E oltre a questi numeri vi vogliamo svelare tutte le novità di quest’anno!

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Ecco tutte le novità della nuova edizione in arrivo il 22 dicembre 2024

Il 22 dicembre 2024 arriva la nuova edizione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e sarà una stagione ricchissima di novità. Sì perché nel nuovo ciclo di episodi, ci saranno tre puntate-evento. Ma cosa sono?

Bè saranno proprio delle tappe particolari e itineranti di questo nuovo viaggio con cui si festeggiano i 10 anni. Nella prima, che sarà pure la prima puntata della stagione, vedremo in gara 4 pizzaioli di tutta Italia. Sì avete capito bene, non di una regione ma di tutto lo stivale. I concorrenti si sposteranno di regione in regione per una sfida che eleggerà la Migliore pizzeria contemporanea d’Italia.

A questa seguiranno altri due grandi eventi: ci saranno 4 ristoratori di tutta la penisola, in sfida per cercare il Miglior Ristorante con laboratorio di pasta fresca e poi un episodio con un ospite speciale. Nello show vedremo Lillo in veste di “giudice aiutante” che seguirà Borghese a Roma Est per trovare la Migliore Osteria Verace di Roma Est appunto.

Ovviamente ci saranno altre tappe diciamo così, canoniche, che ci porteranno a Lampedusa, a Carrara, nel Canavese, a Senigallia, a Viterbo, a Trani, sulla riva trentina del Lago di Garda, a Cremona e provincia e a Treviso.

Quando si comincia? Il 22 dicembre 2024 alle ore 21.15 Cosa ci aspettiamo? Di divertirci come sempre. Che voto diamo ad Alessandro Borghese – 4 Ristoranti? Mah ovviamente un bel “diesci”!

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda dal 22 dicembre 2024, ogni domenica su Sky Uno e in Streaming solo su NOW.