Al via le riprese de La Famiglia Panini, la serie dedicata alla "famiglia delle figurine" con protagonista Serena Rossi

Letizia Lamartire dirige Serena Rossi nella serie evento prodotta da Indigo Film. Le riprese cominciano a Modena e siamo pronti a scoprire le prime anticipazioni su questo nuovo appuntamento in arrivo.

Avete presente le figurine Panini, quelle che almeno una volta abbiamo tutti collezionato e attaccato a un album alcune volte mai completato? Ecco, preparatevi a scoprire la storia dietro queste “figure appiccicose” che hanno segnato l’infanzia ma anche alimentato la fantasia di intere generazioni. Sono infatti cominciate le riprese della serie evento La Famiglia Panini, con protagonista Serena Rossi, diretta da Letizia Lamartire e prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction.

La Famiglia Panini: ecco le prime anticipazioni della nuova serie con Serena Rossi

Sono in corso a Modena e dureranno per circa 15 settimane, le riprese de La Famiglia Panini, la serie evento che racconta la storia anzi l’avventura umana e imprenditoriale della famiglia Panini, creatrice delle storiche figurine. Scritta da Sofia Assirelli, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Monica Zapelli e liberamente tratta dal libro di Luigi Garlando “L’album dei sogni” (edito da Mondadori), La Famiglia Panini mette al centro del racconto una madre, Olga Cuoghi Panini, che, dopo essere diventata prematuramente vedova, trova un nuovo coraggio e, per necessità, si riscopre imprenditrice.

Si comincia nel 1944 con l'acquisto della storica edicola in Piazza Duomo a Modena ma questa sarà solo la prima di tante intuizioni coraggiose e visionarie che porteranno Olga, insieme ai suoi otto figli, a dare vita a una delle più belle avventure imprenditoriali e creative italiane. Il racconto si snoda tra i primi anni ‘40 fino al 1970, anno degli storici mondiali del Messico, che segnano la svolta internazionale del celebre marchio. Con il motto “Andiamo a vedere!”, che Olga insegna ai suoi figli, rappresenta la fiducia nel futuro e la capacità di accogliere sfide apparentemente impossibili.
La serie racconta anche lo spirito di un'intera città, Modena, e di una comunità che diventa partecipe, con entusiasmo e orgoglio, dello sviluppo di un progetto.

Accanto a Serena Rossi, a vestire i panni dei fratelli e le sorelle Panini saranno Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni, mentre il ruolo del padre Antonio Panini sarà interpretato da Edoardo Pesce.

