Addio a Il Paradiso delle Signore 9 da domani 6 maggio 2025. Ritorno a Las Sabinas slitta al 12 maggio 2025

Nuovi cambi di programmazione in arrivo su Rai1 a partire dal 6 maggio 2025. Il Paradiso delle Signore 9 si conclude oggi, 5 maggio 2025, mentre la Soap Opera sua sostituta arriverà il 12 maggio 2025. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà.

Grandi novità a partire da domani 6 maggio 2025. Su Rai1 non andrà più in onda Il Paradiso delle Signore 9, la cui ultima puntata sarà trasmessa tra qualche ora, subito dopo la puntata de La Volta Buona, con Caterina Balivo. La Soap con protagonista lo staff del grande magazzino più bello di Milano si prende una pausa e sarà sostituita da un nuovo appuntamento - Ritorno a Las Sabinas - che, diversamente da quanto annunciato nelle scorse settimane, non arriverà il 6 maggio 2025. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Cambi di programmazione per Il Paradiso delle Signore e per Ritorno a Las Sabinas

Sono state settimane molto impegnative per i palinsesti Rai, scombussolati dalla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, nelle prime ore del mattino. La scomparsa del Pontefice ha modificato la programmazione prevista per i giorni immediatamente dopo Pasqua ma anche i “ponti” del 25 aprile 2025 e del 1° maggio 2025, durante i quali erano previste sospensioni per Il Paradiso delle Signore, alle sue fasi finali. Questi cambiamenti hanno portato la Soap a concludersi non il 2 maggio 2025, come inizialmente deciso, ma oggi 5 maggio 2025. Andrà quindi in onda tra poco l’episodio finale tanto atteso e con cui si chiuderanno alcune storyline aperte in questa nona stagione molto intrigante e appassionante.

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato che Ritorno a Las Sabinas sarebbe arrivato il 6 maggio 2025. L’appuntamento che sostituirà le vicende dei due grandi magazzini milanesi, slitta e arriverà dalla prossima settimana. Ora vi riveliamo il perché.

Ritorno a Las Sabinas arriva il 12 maggio 2025 su Rai1

Scelta saggia quella di far arrivare Ritorno a Las Sabinas, il nuovo appuntamento di Rai1, dalla prossima settimana, ovvero dal 12 al 16 maggio 2025. In previsione dei probabili cambiamenti di palinsesto, dovuti all’apertura del Conclave – che comincerà mercoledì 7 maggio 2025 – e all’elezione del nuovo Papa, la Rai ha deciso di far slittare la nuova Soap di una settimana. Si comincerà quindi il 12 maggio 2025 con la prima puntata e si continuerà sino al venerdì.

Ritorno a Las Sabinas - inizialmente distribuita su Disney + Spagna e disponibile in versione originale, con sottotitoli in italiano anche sulla piattaforma disponibile nel nostro paese – è una serie che si compone di 70 episodi e sarà trasmessa sino ad agosto 2025. Da agosto a settembre torneranno le repliche de Il Paradiso delle Signore, che ci porteranno a fare un piccolo ripasso in attesa delle nuove puntate, in arrivo i primi di settembre 2025.

Per questa settimana, dal 6 al 9 maggio 2025, nell’orario riservato a Il Paradiso ci sarà un’altra puntata de La Volta Buona, che continuerà la sua messa in onda, mentre il 7 maggio 2025, ci sarà uno speciale dedicato all’apertura del Conclave. Non escludiamo ulteriori cambiamenti di cui vi daremo notizia qualora ci fossero.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 12 al 16 maggio 2025.

Il Paradiso delle Signore 9: ecco la trama dell’ultima puntata in onda il 5 maggio 2025

Nell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 9 vedremo Enrico in pericolo. Il criminale che lo sta tenendo d’occhio da tempo cercherà di farlo fuori ma per fortuna il medico sarà salvato da Mimmo Burgio, che verrà visto come un eroe dalla bella Agata. Roberto e Marcello decideranno cosa fare con Tancredi ovvero se denunciarlo a meno mentre Adelaide metterà il nipote davanti a una difficile scelta. Rosa prenderà una decisione che cambierà il suo futuro mentre Elvira partorirà il suo bambino in anticipo. Fiocco azzurro per la famiglia Amato e per tutti gli amici de Il Paradiso!

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.