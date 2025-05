Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 12 al 16 maggio 2025: Gracia ritrova il suo primo amore

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova soap di Rai 1, Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate in onda dal 12 al 16 maggio 2025.

Arriva su Rai 1, al posto de Il Paradiso delle Signore che si prende una pausa in attesa della decima stagione la cui messa in onda è prevista a settembre, la soap Ritorno a Las Sabinas. Inizialmente annunciata per il 5 maggio 2025, la soap cambia di programmazione e andrà in onda la prossima settimana. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate in onda dal 12 al 16 maggio 2025, ecco le trame.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: le trame in onda su Rai 1 da lunedì 12 maggio 2025 a venerdì 16 maggio 2025

Lunedì 12 maggio 2025

Preoccupate per le gravi condizioni di salute del padre, Don Emilio, che necessità di cure, Gracia e Paloma Molina tornano dopo anni a Las Sabinas. Qui, Gracia incontra Miguel, il primo amore mai dimenticato, ma scopre che lui è ora fidanzato con Esther ovvero la figlia della ricca proprietaria Donna Paca Utrera.

Martedì 13 maggio 2025

L’incontro tra Gracia e Miguel riaccende vecchi ricordi del loro amore e riaffiorano i forti sentimenti del passato. Gracia, tuttavia, è anche molto preoccupata che il marito Anton, rimasto a Madrid, possa mettere la sua famiglia in pericolo con i suoi affari. Nel frattempo, seppure in disaccordo con Emilio, Paca fa un’offerta alle due sorelle.

Mercoledì 14 maggio 2025

Tornata a Las Sabinas, Paloma torna a frequentare la sua vecchia amica Esther. Gracia e Miguel, invece, svuotano insieme il capanno di Emilio e così lui scopre che lei non gli ha detto tutta la verità sul suo matrimonio. Mentre Lucas intende tornare a Madrid, Paca assiste Paloma con l’irrigazione della terra: la donna ha secondi fini ma tiene tutto segreto.

Giovedì 15 maggio 2025

Gelosa della vicinanza tra Miguel e Gracia, Esther decide di informare le sorelle sulle condizioni di Emilio. Nel frattempo, Tano propone a Gracia un progetto legato al Municipio e Miguel cerca di farsi perdonare da Esther impegnandosi completamente nei preparativi per il loro matrimonio.

Venerdì 16 maggio 2025

Gracia, in conflitto con la sorella Paloma, inizia a riavvicinarsi a Miguel in questo momento di grande inquietudine interiore. Manuela non si dà pace e indaga ancora sull’improvvisa morte di Oscar Egea, mentre Lucas tradisce la fiducia della zia Paloma.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.