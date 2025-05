Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 maggio 2025, Gran Finale di Stagione: Enrico in pericolo ma Mimmo gli salva la vita

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore. La puntata conclusiva della nona stagione della Soap di Rai1 andrà in onda il 5 maggio 2025. Ecco le anticipazioni e le trame del gran finale!

Il gran finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore è finalmente arrivato. L’ultima puntata arriverà lunedì 5 maggio 2025 e chiuderà il cerchio ad alcune storyline che ci hanno appassionato lungo questo anno, pieno di sorprese. La Soap avrebbe dovuto concludersi lo scorso 2 maggio 2025 ma i cambi di programmazione Rai, avvenuti a seguito della morte del Papa (nella prima mattina del 21 aprile 2025) hanno scombinato i piani e hanno scombussolato il palinsesto. Per recuperare gli episodi saltati il Paradiso è andato in onda il 25 aprile 2025 contrariamente a quanto previsto e, come detto sopra, trasmetterà l’ultimo episodio nella giornata di lunedì, quando era previsto l’arrivo del nuovo appuntamento estivo ovvero Ritorno a Las Sabinas. Ma vediamo alle trame del finale che ci aspetta, come sempre, alle ore 16.00 su Rai1.

Il Paradiso delle Signore 9, Gran Finale: Video Riassunto

Per scoprire cosa succederà nell'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 9 guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete dell'episodio finale della nona stagione della Soap di Rai1.

Anticipazioni: Grandi sorprese nella puntata finale della Nona Stagione!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 maggio 2025: Mimmo salva la vita a Enrico

Sarà un’ultima puntata piena di sorprese quella che andrà in onda il 5 maggio 2025. Enrico sarà pronto a ritornare a Roma dove lo aspettano per testimoniare al processo. Proietti non vede l’ora che il suo incubo finisca e possa finalmente tornare a vivere la sua vita e riprendere la sua carriera di dottore, senza doversi più nascondere. Potrà anche godersi il suo amore con Marta e formare con lei e la piccola Anita, una famiglia unita, come già sono ma che con cui non può uscire allo scoperto. Ma prima che questo succeda dovrà affrontare un’ultima dura prova. Nicola Di Giorgi, il criminale che lo ha messo in pericolo, organizzerà un piano contro di lui. Mimmo sarà fondamentale in questa puntata. Burgio riconoscerà il Di Giorgi come l’uomo che ha più volte visto entrare al Paradiso e salverà la vita a Enrico, finito nella terribile rete del delinquente. Agata ne rimarrà profondamente colpita; grazie a Mimmo il medico potrà finalmente tornare alla normalità e la Puglisi non potrà fare a meno di lodare il ragazzo e di dirgli di aver cambiato idea su di lui. Amore in vista tra loro?

Il Paradiso delle Signore: Che cosa succederà a Tancredi?

Marcello vuole giustizia e stavolta intende farla pagare a Tancredi, in un modo o nell’altro. Nell’ultimo episodio vedremo Roberto e Marcello decidere che fare con il Di Sant’Erasmo ovvero scegliere se denunciarlo o meno ma a prescindere dalla loro decisione, Adelaide penserà a un modo per impedire al nipote di combinare altri guai, che possano nuocere alla loro famiglia e possa quindi sconvolgere gli equilibri famigliari difficilmente raggiunti. La Contessa farà a Tancredi una richiesta drastica e perentoria. Intanto Rosa deciderà di lasciarsi alle spalle tutto e penserà a come gestire il suo imminente futuro, probabilmente lontano sia dal Di Sant’Erasmo che dal Barbieri.

Fiocco azzurro al Paradiso nell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 9

Non sappiamo cosa succederà a Odile e Matteo e se la contessina scoprirà che il suo vero padre è Umberto. Quello che è certo è che nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore si continuerà a parlare di loro e la contessa dovrà affrontare la verità che ha taciuto per così tanto tempo. L’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 9 si concluderà con un lieto evento, da tutti aspettato. A Elvira si romperanno le acque prima del tempo. La ragazza partorirà due mesi in anticipo ma tutto andrà per il meglio. Il piccolo sarà un maschietto sano e vispo e sarà la gioia di tutto lo staff anzi della famiglia del Paradiso, che accoglierà con gioia il neonato. Un evento finale meraviglioso per una stagione davvero mozzafiato, con tanti colpi di scena e segreti svelati, che ci ha tenuto sull’attenti sino all’ultimo.

Il Paradiso delle Signore si prenderà una pausa per tutta l’estate a tornerà i primi di settembre 2025 con la decima stagione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.