4 Hotel, Quinta Stagione: la Quarta Puntata dello show di Bruno Barbieri in onda Stasera su Sky Uno

Si conclude il viaggio di Bruno Barbieri alla ricerca dei migliori hotel d'Italia. Stasera, su Sky Uno, ultima tappa di 4 Hotel - del primo ciclo della Quinta Stagione del programma - alla scoperta di un'isola meravigliosa, tra cielo, mare e terme.

Stasera - giovedì 21 luglio 2022 su Sky Uno alle ore 21.15 - ultimo appuntamento estivo con 4 Hotel, la sfida condotta da Bruno Barbieri e arrivata alla sua Quinta Stagione. La nuova edizione della gara tra albergatori italiani ha avuto come comune denominatore, oltre alla ricerca del comfort e alla qualità dei servizi, l'attenzione al green e all'ecologico. Sono stati infatti premiati gli hotel che hanno dimostrato un minor consumo di plastica all'interno delle loro strutture, per far posto a materiali di più facile smaltimento. Sono state quattro le tappe di quest'anno. Dopo aver visitato la Val di Noto, aver scoperto i boutique hotel della Capitale e aver visitato i Bike Hotel tra la Romagna e le Marche, l'ultima puntata di oggi approda sull'isola di Ischia, tra sole, mare, pace e terme.

4 Hotel: le regole del gioco dello Show di Bruno Barbieri

Format vincente non si cambia. Quest'anno, come negli scorsi anni, quattro albergatori si sono dati battaglia tra di loro, per aggiudicarsi il titolo di miglior struttura ricettiva della loro zona o della loro categoria. Le regole della gara sono sempre le stesse, con quattro categorie da votare, location, camera, colazione, servizi, prezzo, giudicate da uno voto da 0 a 10. Quest'anno protagonista della valutazione è stata anche la sostenibilità, per cui Barbieri ha sempre avuto grande attenzione e che è stata una delle qualità che hanno fatto o meno apprezzare di più la struttura dall'impassibile e sempre elegantissimo giudice, i cui voti sono segreti sino alla scoperta del vincitore. L'attenzione all'ecologico e all'uso sempre minore dei materiali plastici è un must che Bruno Barbieri segue da diversi anni e con il topper – immancabile alleato del buon sonno – è diventato uno dei capisaldi della buona hotellerie secondo chef Barbieri.

4 Hotel, la Quarta puntata: Stasera su Sky Uno alla scoperta degli Hotel dell'Isola di Ischia

Il viaggio di 4 Hotel si conclude stasera, giovedì 21 luglio 2022, alle 21.15 su Sky Uno. Dopo la tappa della prima puntata di 4 Hotel, di quella della seconda puntata a Roma e della terza puntata tra i Bike Hotel, oggi saremo sull'isola di Ischia, alla ricerca delle strutture che custodiscono il fascino ischitano e l'essenza dell'isola nel Golfo di Napoli. Scopriamo chi saranno gli sfidanti di oggi:

Il Punta Chiarito Resort , gestito da Teresa e da suo marito. La struttura fu costruita dal padre di Teresa e al suo interno si può trovare un'azienda agricola con prodotti a km0. L'hotel si trova tra la Baia di Sorgeto e il paese di Sant'Angelo d'Ischia ed è caratterizzata da varie terrazze da cui poter vedere il magnifico panorama. Per la sua direttrice, il vero lusso sta nel potersi godere il fuori, ovvero nel poter garantire ai propri ospiti, panorami unici a picco sul mare, così come poterli accogliere tra giardini fioriti e piante aromatiche.

La Casa Celestino, al centro di Sant'Angelo d'Ischia. Carla, la sua titolare, è un'ischitana doc e pensa che le camere di un hotel debbano essere comode e pratiche. Il nome della struttura deriva dalla volontà di voler trasmettere l'idea di casa e tutte le stanze – 23 in tutto - sono caratterizzate da un arredamento ricercato e hanno vista mare.

L'Hotel La Madonnina prende il nome dai primi titolari, dei milanesi, e si trova a nord dell'isola, in una posizione strategica. La struttura è a picco sul mare e ha un accesso privato all'acqua. Benedetta, la nuova proprietaria, lo gestisce insieme alla sua famiglia e proprio sua madre ha voluto che in ogni stanza fosse presente un falso d'autore di Botero, da grande estimatrice dell'artista.

L'Hotel Hermitage, una struttura completamente ristrutturata dal suo proprietario, Eduardo, un napoletano doc. Per lui il suo non è solo un hotel ma è proprio un "lifestyle". La struttura è molto grande, dispone di 100 camere, terrazze, giardini e piscine. Si trova a nord dell'isola, vicino al centro di Ischia Porto ma in una zona tranquilla e soprattutto riservata. Lo stile è classico e i colori sono quelli del mediterraneo.

4 Hotel: ecco quando torna la sfida di Bruno Barbieri

La puntata di oggi – 21 luglio 2022 – è l'ultima del primo ciclo di episodi della Quinta Stagione di 4 Hotel. La sfida capitanata da Bruno Barbieri si prende una pausa estiva ma tornerà molto presto in onda su Sky Uno con altri hotel in gara. L'appuntamento è per i primi di settembre, per un altro ciclo – stavolta autunnale – della ricerca dei migliori hotel d'Italia.

4 Hotel va in onda Stasera, dalle 21.15, su Sky Uno.