4 Hotel, Quinta Stagione: la Terza Puntata dello show di Bruno Barbieri in onda Stasera su Sky Uno

Continua il viaggio di Bruno Barbieri e del suo 4 Hotel, alla ricerca dei migliori alberghi e albergatori d'Italia. Stasera la Terza Puntata alla scoperta dei Bike Hotel.

Questa sera - giovedì 14 luglio 2022 - appuntamento con la Terza Puntata di 4 Hotel, la sfida condotta da Bruno Barbieri e arrivata alla sua Quinta Stagione. La nuova edizione della gara tra albergatori italiani avrà come comune denominatore, oltre alla ricerca del comfort e alla qualità dei servizi, l'attenzione al green e all'ecologico. Saranno infatti premiati gli hotel che dimostreranno un minor consumo di plastica all'interno delle loro strutture, per far posto a materiali di più facile smaltimento. Saranno quattro le tappe di quest'anno. Dopo aver visitato la Val di Noto e aver scoperto i boutique hotel della Capitale, oggi sarà la volta dei Bike Hotel. Sarà una pedalata tra Romagna e Marche, alla ricerca di questi particolari hotel, pensati per chi ama i viaggi in bicicletta.

4 Hotel: le regole del gioco dello Show di Bruno Barbieri

Format vincente non si cambia. Quest'anno, come negli scorsi anni, saranno quattro albergatori a darsi battaglia tra di loro, per aggiudicarsi il titolo di miglior struttura ricettiva della loro zona o della loro categoria. Le regole della gara saranno sempre le stesse, con quattro categorie da votare, ;location, camera, colazione, servizi, prezzo, giudicate da uno voto da 0 a 10. Quest'anno protagonista della valutazione anche la sostenibilità, per cui Barbieri ha sempre avuto grande attenzione e che sarà una delle qualità che faranno o meno apprezzare di più la struttura dall'impassibile e sempre elegantissimo giudice, i cui voti rimarranno segreti sino alla scoperta del vincitore. L'attenzione all'ecologico e all'uso sempre minore dei materiali plastici è un must che Bruno Barbieri segue da diversi anni e con il topper – immancabile alleato del buon sonno – è diventato uno dei capisaldi della buona hotellerie secondo chef Barbieri. E proprio il conduttore – in una recente intervista – ha dichiarato che quest'anno il suo occhio si farà sempre più attento!

4 Hotel, la Terza puntata: Stasera su SkyUno alla scoperta dei Bike Hotel

Il viaggio continua stasera, giovedì 14 luglio 2022, alle 21.15 su SkyUno. Dopo la tappa della prima puntata di 4 Hotel e quella della seconda puntata, a Roma, oggi saremo alla ricerca dei Bike Hotel, strutture nuove e all'avanguardia per chi ama i viaggi in bicicletta. E la pedalata ci porterà alla scoperta di queste nuove forme di ricezione, sparse maggiormente sulla costa tra la Romagna e le Marche. Sarà dunque un viaggio sulla riviera Adriatica dove si sfideranno:

il Lungomare Hotel , a Cesenatico , un hotel di 53 camere che ospita i ciclisti ormai da quarant'anni. Silvia è la sua proprietaria e ama da sempre la bici. Per questo offre ai suoi ospiti un soggiorno con tutti i servizi per la loro bicicletta, dal lavaggio alla riparazione;

, , un hotel di 53 camere che ospita i ciclisti ormai da quarant'anni. Silvia è la sua proprietaria e ama da sempre la bici. Per questo offre ai suoi ospiti un soggiorno con tutti i servizi per la loro bicicletta, dal lavaggio alla riparazione; l 'Hotel Dory , a Riccione , aperto nel 1954 dai genitori di Stefano, l'attuale titolare. La struttura è composta da 38 camere ed è a gestione familiare. È stato proprio Stefano a trasformare l'albergo di famiglia in un Bike Hotel, per poterlo tenere aperto per più mesi all'anno. In loco è possibile non solo lavare e sistemare la propria bici ma anche noleggiarne altre;

, , aperto nel 1954 dai genitori di Stefano, l'attuale titolare. La struttura è composta da 38 camere ed è a gestione familiare. È stato proprio Stefano a trasformare l'albergo di famiglia in un Bike Hotel, per poterlo tenere aperto per più mesi all'anno. In loco è possibile non solo lavare e sistemare la propria bici ma anche noleggiarne altre; l' Hotel Marinella , a Gabicce Mare , una struttura di 50 camere con stile tra il classico e gli anni Ottanta. La sua hall, il suo primo punto di forza, è costruita come fosse una vera e propria piazza cittadina, con tanto di balconi che vi si affacciano. Il secondo punto di forza è la spiaggia, privata. Federica, la sua titolare, promette un'accoglienza diversa rispetto ai soliti hotel;

, a , una struttura di 50 camere con stile tra il classico e gli anni Ottanta. La sua hall, il suo primo punto di forza, è costruita come fosse una vera e propria piazza cittadina, con tanto di balconi che vi si affacciano. Il secondo punto di forza è la spiaggia, privata. Federica, la sua titolare, promette un'accoglienza diversa rispetto ai soliti hotel; il Ca' Virginia, in territorio marchigiano, appena oltre il confine. La struttura è una Country Hotel, aperta nei primi anni Duemila, divisa in due parti: una casa rurale ottocentesca e una zona moderna. Le camere sono 23, di cui 3 appartamenti. In loco sono presenti un ristorante con prodotti a km0 e un centro benessere. Giacomo, il suo titolare, non ama la confusione; da qui la scelta del suo albergo, studiato per gli appassionati di bici come lui, che non riesce a staccarsi dalla sella.

4 Hotel, la Quinta Stagione: ecco l'ultima tappa del viaggio di Bruno Barbieri

Sono quattro le tappe di questa nuova edizione di 4 Hotel. La Quinta Stagione è partita dalla Val di Noto – tra Siracusa e Ragusa - cara ad Andrea Camilleri e in cui lo scrittore ha ambientato le indagini de Il Commissario Montalbano. La seconda puntata ha visto protagonista Roma e quattro dei suoi rioni, alla scoperta di alcuni tra i più interessanti boutique hotel della Capitale. La terza tappa, in onda oggi, ci farà conoscere i Biker Hotel, ovvero strutture raggiunte dopo tour in bici e in cui sarà addirittura possibile portare la propria bicicletta all'interno della stanza. Il viaggio si concluderà sull'isola di Ischia, la prossima settimana, tra mare e terme in una splendida cornice già famosa ai tempi degli antichi Romani.

4 Hotel va in onda Stasera, dalle 21.15, su SkyUno.