4 Hotel, al via la Quinta Stagione dello show di Bruno Barbieri: Stasera in Prima TV su Sky Uno

Parte la nuova edizione dello show di Bruno Barbieri, alla scoperta delle più belle strutture ricettive del nostro paese. La Quinta Stagione di 4 Hotel sarà composta da quattro tappe, a partire dalla Sicilia per finire su un'altra isola, quella di Ischia. Ma vediamo nel dettaglio le novità e cosa succederà Stasera su SkyUno.

Green is better! Sarà questo il motto della nuova edizione di 4 Hotel, lo show condotto da Bruno Barbieri, in partenza stasera - 30 giugno 2022 - su SkyUno, dalle 21.15. La Quinta Stagione della gara tra albergatori italiani avrà come comune denominatore, oltre alla ricerca del comfort e alla qualità dei servizi, l'attenzione al green e all'ecologico. Saranno infatti premiati gli hotel che dimostreranno un minor consumo di plastica all'interno delle loro strutture, per far posto a materiali di più facile smaltimento. Saranno quattro le tappe di quest'anno e si comincerà dalla Sicilia, precisamente dalla Val di Noto, per poi proseguire a Roma, tra i Bike Hotel e finire sull'isola di Ischia. Ma scopriamo insieme cosa dobbiamo aspettarci in questo nuovo viaggio alla scoperta delle bellezza dell'ospitalità delle nostro Bel Paese.

4 Hotel, parte la Quinta Stagione dello Show di Bruno Barbieri

Format vincente non si cambia. Quest'anno, come negli scorsi anni, saranno quattro albergatori a darsi battaglia tra di loro, per aggiudicarsi il titolo di miglior struttura ricettiva della loro zona o della loro categoria. Le regole della gara saranno sempre le stesse, con quattro categorie da votare, location, camera, colazione, servizi, prezzo, giudicate da uno voto da 0 a 10. Quest'anno protagonista della valutazione anche la sostenibilità, per cui Barbieri ha sempre avuto grande attenzione e che sarà una delle qualità che faranno o meno apprezzare di più la struttura dall'impassibile e sempre elegantissimo giudice, i cui voti rimarranno segreti sino alla scoperta del vincitore. L'attenzione all'ecologico e all'uso sempre minore dei materiali plastici è un must che Bruno Barbieri segue da diversi anni e con il topper – immancabile alleato del buon sonno – è diventato uno dei capisaldi della buona hotellerie secondo chef Barbieri. E proprio il conduttore – in una recente intervista – ha dichiarato che quest'anno il suo occhio si farà sempre più attento!

4 Hotel, la Quinta Stagione: ecco le tappe di quest'anno

Saranno quattro le tappe di questa nuova edizione di 4 Hotel. La Quinta Stagione, come abbiamo detto, partirà dalla Val di Noto – tra Siracusa e Ragusa - cara ad Andrea Camilleri e in cui lo scrittore ha ambientato le indagini de Il Commissario Montalbano. La seconda puntata vedrà invece protagonista Roma e quattro dei suoi rioni, alla scoperta di alcuni tra i più interessanti boutique hotel della Capitale. Terza tappa tra i Biker Hotel, ovvero strutture raggiunte dopo tour in bici e in cui sarà addirittura possibile portare la propria bicicletta all'interno della stanza. Il viaggio si concluderà sull'isola di Ischia, tra mare e terme in una splendida cornice già famosa ai tempi degli antichi Romani.

4 Hotel, la Prima Puntata: Stasera su SkyUno alla scoperta della Val di Noto

Il viaggio comincia stasera, 30 giugno 2022, alle 21.15 su SkyUno. La prima tappa della Quinta Stagione di 4 Hotel è nella Val di Noto, tra Siracusa e Ragusa. Crocevia di incontri e melting pot di culture, la Sicilia orientale è tra le mete più ricche di storia della nostra Italia. Ad accogliere Bruno Barbieri saranno:

Giusy , la proprietaria del AD 1768 , un boutique hotel nel centro di Ragusa e davanti al Duomo. La sua struttura è un mix di stili con opere d'arte e affreschi del Settecento, che lo rendono un palazzo storico unico nel suo genere.

, la proprietaria del , un nel e davanti al Duomo. La sua struttura è un mix di stili con opere d'arte e affreschi del Settecento, che lo rendono un palazzo storico unico nel suo genere. Mariella con l' Algilà Ortigia Charme Hotel , un hotel 4 stelle al centro dell'isola di Ortigia ; due edifici separati ma molto vicini personalizzatissimi e con uno stile – voluto da Mariella – che segua il tema de “Il Mondo Mediterraneo.

con l' , un al ; due edifici separati ma molto vicini personalizzatissimi e con uno stile – voluto da Mariella – che segua il tema de “Il Mondo Mediterraneo. Roberto con il Boutique Hotel Caportigia , un hotel a 5 stelle nel centro di Siracusa , composto da uno staff giovanissimo come lo è anche il suo direttore. L'hotel è situato all'interno di un palazzo storico dei primi del Novecento e completamente ristrutturato in stile moderno e con oggetti di design.

con il Annamaria con l'Hotel Villa Giulia, una Villa appena fuori Noto e che fa parte delle Ville Siciliane, patrimonio storico italiano. La struttura, di proprietà della famiglia di Annamaria da generazioni, è stata sempre gestita da donne. L'arredamento non ha subito grandi cambiamenti e questo è motivo di orgoglio per la sua proprietaria, sicura che gli ospiti che verranno a soggiornare da lei, siano amanti del sapore dell'antico. A fare da contorno a tutto, un piccolo borgo immerso nel verde, tra vigneti e uliveti e a poca distanza dall'oasi naturalistica di Vendicari. Nota particolare: la presenza di un piccolo anfiteatro, struttura molto cara e utilizzata nella Magna Grecia.

4 Hotel va in onda Stasera, dalle 21.15, su SkyUno.