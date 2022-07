4 Hotel, Quinta Stagione: Stasera su Sky Uno la Seconda Puntata dello show di Bruno Barbieri

Anticipazioni TV

Continua il viaggio di Bruno Barbieri e del su 4 Hotel, alla ricerca dei migliori alberghi e albergatori d'Italia. Stasera la Seconda Puntata con tappa a Roma, tra i boutique hotel situati nei quattro rioni centrali della Capitale.

Stasera - giovedì 7 luglio 2022 - appuntamento con la Seconda Puntata di 4 Hotel, la sfida condotta da Bruno Barbieri e arrivata alla sua Quinta Stagione. La nuova edizione della gara tra albergatori italiani avrà come comune denominatore, oltre alla ricerca del comfort e alla qualità dei servizi, l'attenzione al green e all'ecologico. Saranno infatti premiati gli hotel che dimostreranno un minor consumo di plastica all'interno delle loro strutture, per far posto a materiali di più facile smaltimento. Saranno quattro le tappe di quest'anno. Dopo aver visitato la Val di Noto, nella puntata della scorsa settimana, oggi sarà la volta dei rioni di Roma, tra i boutique hotel della capitale.

4 Hotel, le regole del gioco nella Quinta Stagione dello Show di Bruno Barbieri

Format vincente non si cambia. Quest'anno, come negli scorsi anni, saranno quattro albergatori a darsi battaglia tra di loro, per aggiudicarsi il titolo di miglior struttura ricettiva della loro zona o della loro categoria. Le regole della gara saranno sempre le stesse, con quattro categorie da votare, ;location, camera, colazione, servizi, prezzo, giudicate da uno voto da 0 a 10. Quest'anno protagonista della valutazione anche la sostenibilità, per cui Barbieri ha sempre avuto grande attenzione e che sarà una delle qualità che faranno o meno apprezzare di più la struttura dall'impassibile e sempre elegantissimo giudice, i cui voti rimarranno segreti sino alla scoperta del vincitore. L'attenzione all'ecologico e all'uso sempre minore dei materiali plastici è un must che Bruno Barbieri segue da diversi anni e con il topper – immancabile alleato del buon sonno – è diventato uno dei capisaldi della buona hotellerie secondo chef Barbieri. E proprio il conduttore – in una recente intervista – ha dichiarato che quest'anno il suo occhio si farà sempre più attento!

4 Hotel, la Seconda puntata: Stasera su SkyUno alla scoperta della Val di Noto

Il viaggio continua stasera, giovedì 7 luglio 2022, alle 21.15 su SkyUno. Dopo la tappa della prima puntata di 4 Hotel svoltasi nella Val di Noto, tra Siracusa e Ragusa, andata in onda la scorsa settimana, oggi saremo a Roma. La Citta Eterna e la nostra Capitale è meta ogni anno di tantissimi turisti, attratti dal suo fascino unico. Ogni angolo della città ha una storia e ogni palazzo ha un suo racconto da ascoltare. E a raccontare qualcosa a Bruno Barbieri saranno i rioni centrali di Roma e 4 Boutique Hotel. Ecco chi è in sfida:

L' Hotel De Ricci nel Rione Regola , è un wine boutique Hotel. Il suo direttore, Flavio, afferma che nel Rione Regola si respira la vera Roma. Il punto di forza della sua struttura è l'attenzione al vino e lo staff è composto da esperti sommelier. L'hotel è composto da otto camere molto grandi, al cui interno c'è una cantinetta privata, con alcuni vini selezionati per il cliente. Tra le particolarità, Flavio offre una cigar room e un bar retrò.

L' ELLE Boutique Hotel sorge nel rione di Borgo Pio . Daniele, il suo titolare, lo definisce un "gioiellino". A due passi da San Pietro, questo hotel è composto da 9 camere e ha una vista spettacolare sul Cupolone. Ogni stanza è diversa l'una dall'altra, grazie a dei pannelli retroilluminati che si illuminano con diverso colore.

Il Condominio Monti , è un Boutique Hotel che si trova a 500 metri dal Colosseo, nel Rione Monti , uno dei quartieri più antichi di Roma e uno dei pochi che ha mantenuto intatta la sua caratteristica. Filippo, il proprietario, è convinto che Monti sia il posto dove vivono i veri romani. Per lui hotel è sinonimo di casa ed è per questo che per la sua struttura ha scelto il nome condominio. L'hotel sorge in un palazzo dei primi del Novecento. Al suo interno si trova anche un ristorante, un bar e un rooftop panoramico, che la sera si trasforma in un locale dedicato allo spritz.

L'Hotel Stendhal è un Boutique Hotel che sorge vicino a piazza Barberini, in Rione Trevi e a pochi passi dalla Fontana del Tritone. La struttura è divisa in due edifici: uno più classico e l'altro più moderno. Il suo proprietario, Franco, ha deciso di partecipare con le stanze situate nel lato di via Sistina.

4 Hotel, la Quinta Stagione: ecco le prossime tappe

Saranno quattro le tappe di questa nuova edizione di 4 Hotel. La Quinta Stagione è partita dalla Val di Noto – tra Siracusa e Ragusa - cara ad Andrea Camilleri e in cui lo scrittore ha ambientato le indagini de Il Commissario Montalbano. La seconda puntata, quella di stasera, vedrà invece protagonista Roma e quattro dei suoi rioni, alla scoperta di alcuni tra i più interessanti boutique hotel della Capitale. La terza tappa, in onda la prossima settimana, ci farà conoscere i Biker Hotel, ovvero strutture raggiunte dopo tour in bici e in cui sarà addirittura possibile portare la propria bicicletta all'interno della stanza. Il viaggio si concluderà sull'isola di Ischia, tra mare e terme in una splendida cornice già famosa ai tempi degli antichi Romani.

4 Hotel va in onda Stasera, dalle 21.15, su SkyUno.