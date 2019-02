Netflix cambia il finale di Le pagine della nostra vita nella versione inglese

Alcuni fan inglesi hanno scoperto che Netflix ha modificato il finale di Le pagine della nostra vita, dramma romantico del 2004 con Ryan Gosling e Rachel McAdams, nella sola versione disponibile in streaming in Inghilterra. Non si tratta di una censura relativa a contenuti giudicati violenti, sconci o inappropriati, sembra più una scelta "filosofica" assai strana. Proseguite solo se conoscete il film o non vi interessa particolarmente vederlo.

Nel lungometraggio tratto dal romanzo di Nicholas Sparks, l'amore difficile tra Noah e Allie si decompone e si ricompone poi in un finale dolceamaro: l'intera vicenda è stata raccontata in flashback da un ormai anziano Noah a Allie, ormai afflitta da demenza senile. I due poco dopo muoiono insieme tenendosi per mano. In buona sostanza, la versione del Netflix inglese mantiene le mani intrecciate, ma cancella la morte dei due.

Scelta strana, si diceva, perché in effetti l'idea che Allie sia afflitta da demenza senile e non ricordi nulla ci sembra già sufficientemente strappalacrime, tanto da portarci a considerare la morte dei due invece come una chiusura più romantica e significativa. Evidentemente qualcuno ha pensato che immaginare un Noah che racconta all'infinito a Allie la loro storia fosse una prospettiva più accettabile, sul piano emotivo.

Interpellato sull'accaduto, Nicholas Sparks l'ha presa alla leggera:





"E' una cosa su cui non ho alcuna voce in capitolo. Per me contano le opinioni. Ok, è un finale diverso: comunque un'opinione ve la dovete fare, in un caso o nell'altro."