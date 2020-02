Film gratuiti in streaming dalla Cineteca di Milano chiusa per Coronavirus

News Streaming

I cinefili possono trovare nel catalogo della Cineteca di Milano opere antiche e/o rare, semplicemente registrandosi.

Sono sotto gli occhi di tutti i danni economici che l'emergenza Coronavirus sta causando alla popolazione: nel nostro piccolo, notiamo come la defezione delle sale cinematografiche, anche al di là degli espliciti divieti all'aggregazione in regioni specifiche, stia danneggiando il mercato del cinema in Italia. Simbolicamente, la Cineteca di Milano ha deciso di lanciare un segnale di affetto per la settima arte, nonostante sia chiusa per le stesse ordinanze. Chiunque, da tutta Italia, può iscriversi al sito ufficiale della Cineteca di Milano e vedere gratuitamente film in streaming.

Naturalmente, sia chiaro, non stiamo parlando di produzioni blockbuster e recenti: non è il Disney+ e non ci trovate Avengers. La scoperta però delle origini del mezzo, di opere rarissime, documentari, cortometraggi e recenti film europei non diffusi passa anche attraverso queste occasioni: non si paga nulla, quindi un giro "virtuale" in questo vasto archivio, se siete per lo meno curiosi, potreste regalarvelo. Nell'attesa di tornare in sala e, perché no, visitare anche di persona la Cineteca di via Tofane.