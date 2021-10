Disney+ abbraccia Halloween ancora con Hallowstream: ecco i film e le serie per festeggiare!

News Streaming

Anche quest'anno la collezione Hallowstream su Disney+ propone una selezione di contenuti, tra film e serie, dedicati a Halloween: ecco i principali titoli che vi consigliamo.

Pronti a festeggiare Halloween? Anche quest'anno si possono abbracciare piccoli brividi in streaming su Disney+ con Hallowstream: si tratta di una selezione dei contenuti della piattaforma a tema Halloween, tra film, serie tv e animazione. Qui di seguito vogliamo fornirvi una piccola guida per orientarvi tra le proposte... e per studiare una serata "dolcetto / scherzetto" come si deve!

Hallowstream su Disney+: i film dal vero e i cartoon da non perdere nella notte di Halloween

Due i Disney+ Original da segnalare per Hallowstream. LEGO Star Wars: Racconti Spaventosi è uno special animato che, come accade da diversi anni, fonde lo humor pop dei mattoncini danesi con l'universo della galassia lontana lontana creata da George Lucas. Si tratta di uno special di 44 minuti, dove Poe, BB-8, il subdolo Graballa the Hut e il suo meccanico Dean esplorano le viscere del castello di Darth Vader su Mustafar, in compagnia di Vaneé, servitore dell'iconico villain. Sarà proprio Vaneé a raccontare ai personaggi tre storie inquietanti... ma anche la loro non sarà da meno!

Muppets Haunted Mansion: La casa stregata è invece la preziosa occasione per divertirsi ancora con i mitici pupazzi creati da Jim Henson: è la prima volta che Kermit e soci si trovano in uno speciale di Halloween, questa volta alle prese con una sfida accettata da Gonzo (il Grande). I nostri eroi dovranno trascorrere una notte nella Haunted Mansion. Avranno abbastanza coraggio? Dirige Kirk R. Thatcher, che accompagna i Muppet in tv da oltre vent'anni.





Per quanto riguarda i grandi classici Disney legati alla ricorrenza, c'è l'imbarazzo della scelta, non solo per i fan dell'universo di Walt, ma anche per gli amanti del cinema: segnaliamo per esempio le opere di Tim Burton, per vocazione sintonizzato sul tema (Edward Mani di Forbice, l'originale e il nuovo Frankenweenie, Nightmare Before Christmas). Sarebbe anche il caso di prepararsi al sequel ripassando il musical stregonesco Hocus Pocus, e non c'è niente che celebri costumi estremi e paura come la Malefica di Angelina Jolie in Maleficent e Maleficent Signora del Male. E anche gli amici di Toy Story hanno affrontato le loro peggiori paure in Toy Story of Terror!, special del 2013 di Angus McLane, per qualità indistinguibile dai lungometraggi.

Scorporato nei due segmenti per decenni, va assolutamente apprezzato uno dei classici animati meno ricordati dei Walt Disney Animation Studios, cioè Le avventure di Ichabod & Mr. Toad, contenente un bellissimo adattamento della Leggenda di Sleepy Hollow.

Se poi preferite brevi assaggi cartoon di serie celebri, la precedenza andrebbe ai tradizionali speciali halloweeneschi dei Simpson, gli appuntamenti periodici della "Paura fa Novanta", più o meno tanti quanti sono gli anni di vita del culto televisivo. Suggeriamo anche gli episodi "Summerween" (Gravity Falls), "31 ottobre" (Kim Possible), "Uno scheletro per amico" (tra i nuovi corti di Topolino di Paul Rudish) e "Terrificante Trilogia del Terrore (Prima e Seconda parte)" (Phineas e Ferb). Per i più piccini, troverete episodi a tema di serie per l'infanzia come Dott.ssa Peluche, Jake e I pirati dell’isola che non c’è, Topolino e gli amici del rally e Sofia la principessa.

Hallowstream: Serie da brivido ed episodi a tema per tutte le età

Per chi non ne ha mai abbastanza e soprattutto ad Halloween ama crogiolarsi per ore nelle storie di fantasmi, mostri di ogni forma (inclusi gli zombie!) e avvenimenti sovrannaturali, ci sono le serie tv e i loro episodi da gustare uno dopo l'altro come i dolcetti. La novità di quest'anno è la comedy horror antologica Just Beyond, basata sui racconti dello stesso R. L. Stine dietro la popolare serie di libri per ragazzi Piccoli brividi. Otto storie sorprendenti e suggestive di una realtà che va appena oltre quella che conosciamo. Storie di streghe, alieni, fantasmi e universi paralleli raccontate con un cast e un linguaggio giovani. In sostanza, una sorta di versione per ragazzi della popolare American Horror Story, anch'essa sulla piattaforma streaming con tutte le stagioni, inclusa la più recente. Divisa in due parti, Double Feature racconta altrettante storie dell'orrore ambientate vicino al mare e vicino alla spiaggia, coinvolgendo inquietanti creature e persino gli alieni.

Si aggiunge lo spin-off American Horror Stories, un'altra antologia più "leggera". Ogni episodio racconta infatti una diversa storia indipendente: di una famosa casa infestata, di un film che fa impazzire i suoi spettatori, di un gruppo di influencer perseguitato da un assassino, di una gravidanza demoniaca e di un bambino scomparso in una foresta abitata da orrori inumani.

Anche i fan della Marvel potranno avere la loro dose di terrore con Helstrom. I fratelli Daimon e Ana, figli di un misterioso e potente serial killer, sono sulle tracce del "peggiore terrore dell'umanità", ognuno con il proprio modo di fare e le proprie capacità sovrumane; una conseguenza della loro natura in parte demoniaca. Nell'episodio E se... gli zombie invadessero la Terra? della serie animata What If...?, Bruce Banner arriva dalle stelle per avvisare il mondo di un pericolo imminente, scoprendo che gran parte della popolazione terrestre è diventata zombie. In Nuovissimo Halloween spaventacolare! di WandaVision, Wanda e Visione affrontano invece il loro primo Halloween di famiglia a Westview, finendo con lo scoprire qualcosa di davvero sorprendente.

A proposito di zombie, non può esserci Halloween senza The Walking Dead. Le dieci stagioni dello zombie drama di successo e i primi otto episodi dell'undicesima e ultima stagione, praticamente tutti quelli disponibili finora, accompagnano attraverso un'America devastata da un’epidemia misteriosa che ha trasformato chi non è sopravvissuto in vaganti famelici. Ai pochi altri il difficile compito di mettere se stessi e i propri cari al sicuro, scoprendo presto che il vero mostro in questo nuovo mondo è l'uomo stesso.

Sacro, profano e... sangue, poi, nella miniserie in tre parti Narciso Nero. "Venite in un posto dove il tempo non esiste" è l'inquietante invito. In cima a una ripida scogliera, un antico palazzo nasconde oscuri segreti. Quando le suore ne entrano in possesso, sperando di liberarlo dai suoi ricordi infelici, passato e presente si fondono. Infine, per un Hallowstream allargato a tutta la famiglia, in aggiunta a Just Beyond segnaliamo I segreti di Sulphur Springs, serie fantasy ambientata in un albergo abbandonato che si dice sia infestato dallo stirito di una ragazza di nome Savannah, scomparsa trent'anni prima. Quando il giovane Griffin scopre un portale che lo riporta indietro nel tempo, nel 1990, lui e la sua nuova migliore amica Harper cercano di scoprire cosa sia successo a Savannah.