Coronavirus: film, serie tv e programmi in streaming gratis per solidarietà, dove trovarli

A causa del Coronavirus e della necessità di mantenersi a casa, ecco i servizi di streaming on demand gratuiti o che hanno esteso il loro periodo di prova.

A causa dell'epidemia di Coronavirus in Italia, la necessità di rimanere il più possibile tra le mura di casa ci spinge a cercare contenuti per passare il tempo: grazie all'iniziativa Solidarietà Digitale indetta dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, alcuni servizi di streaming on demand stanno proponendo gratis i propri contenuti, o per lo meno propongono un'estensione del loro periodo di prova. C'era comunque chi già aveva avviato queste offerte negli scorsi giorni, o chi le aveva avviate a prescindere. Ecco un elenco.

Infinity estende il periodo gratuito a due mesi

Come vi avevamo già segnalato la settimana scorsa, il servizio di streaming on demand Infinity offre due mesi gratuiti a chi si iscrive ora. Il catalogo di Infinity presenta film, serie tv e programmi (legati a Mediaset). Normalmente è un servizio SVOD, cioè basato su un canone mensile, però dal proprio account è possibile anche noleggiare film più nuovi. Una volta ogni sette giorni, un film recente è inoltre selezionato per entrare in "Premiere" ed essere visualizzato senza esborsi aggiuntivi per una settimana da tutti gli abbonati.

Rakuten TV e la sua sezione Free

Non è legata all'emergenza Coronavirus, ma è assolutamente degna di nota la sezione "Free" del servizio Rakuten TV, che comunque normalmente non necessiterebbe di abbonamento: l'iscrizione infatti è sempre gratuita, si pagano solo i noleggi e gli acquisti. Iscrivendosi è però appunto possibile da qualche tempo avere accesso a tre sezioni gratuite: "Free - Film Gratis" legata al cinema, con prodotti per adulti e più piccoli, "Free Kids" con serie animate per bambini, "Free Rakuten Stories" con speciali sul calcio e in particolare sul Barcellona, di cui il servizio è sponsor.

Rai Play aperto a tutti, anche senza registrazione

Praticamente tutta l'Italia è abbonata alla RAI, ma per accedere al sito ufficiale di RAI Play sarebbe comunque richiesta la registrazione. L'abbattimento di ogni scoglio psicologico è un significativo passo avanti: per ora fino al 3 aprile non sarà più necessario fornire alcune credenziali per accedere allo stesso catalogo alla base dei palinsesti RAI. Dalle fiction più popolari come Don Matteo e Montalbano, passando per le trasmissioni in studio, finendo all'archivio di film che popolano soprattutto Rai Movie.

VVVVID.IT, streaming gratis da sempre

Il servizio di streaming gratuito VVVVID.IT esiste da anni, ultimamente con le sezioni "SALA" si è aperto ai noleggi, ma ciò non significa che la sua offerta free non rimanga molto interessante specialmente per i gusti più... settoriali. VVVVID è sempre il posto in cui andare se si è cinefili e si ha bisogno di Scanners di David Cronenberg, Bad Taste di Peter Jackson o Violent Cop di Takeshi Kitano, per fare degli esempi. Anche se si è appassionati di anime e ci si vuole tuffare in una miriade di serie, si rimane soddisfatti: sottotitolate o doppiate in italiano, sono spesso in esclusiva.

Amazon Prime Video gratis per tutti?

Amazon Prime Video, il servizio SVOD di Amazon aperto a tutti i clienti Prime, qualche giorno fa aveva aperto lo streaming dei suoi contenuti gratuitamente fino al 31 marzo, per tutti gli utenti nella zona rossa, come sappiamo ormai estesa a tutta l'Italia. Siamo tutti in attesa di aggiornamenti su un'eventuale estensione dell'iniziativa al resto della Penisola. In crescita costante sul piano delle serie tv originali e del catalogo cinematografico, come diffusione rimane uno dei principali concorrenti di Netflix (DIsney+ imminente permettendo).

Dplay Plus estende a un mese il suo periodo di prova

Il servizio Dplay Plus, che nell'ambito dell'iniziativa di solidarietà digitale regala 1 mese free, non è indirizzato agli appassionati di cinema, ma a quelli che amano tutto il resto: l'esclusiva dei canali Discovery Channel, Discovery Science, Investigation Discovery e Animal Planet, nonché i contenuti on demand che popolano i palinsesti di Real Time, Nove, Dmax, Motor Trend, Giallo e Food Network.

Archive.Org e la Cineteca di Milano sono un patrimonio di film gratis

Non c'entra nulla con la solidarietà del momento ma vi è coerente nello spirito: se sapete l'inglese e non inorridite di fronte al cinema del passato, non sempre presente su questo servizio al massimo della qualità ma quasi sempre accettabile, c'è un mondo che vi aspetta nell'Archive Org, nella sezione dedicata alla settima arte. I film sono gratis e si possono anche scaricare sui propri dispositivi. Si tratta di opere spesso godibili, anche con grandi nomi, ma più sfortunate rispetto ai "grandi classici" sottoposti a restauri, con copyright costantemente rinnovati. Non parliamo solo dell'epoca del muto: la sezione "noir" per esempio è piuttosto corposa.

Come vi avevamo già segnalato, anche la Cineteca di Milano ha aperto il suo catalogo online, con un tipo di offerta affine a quella di Archive Org, ma anche con produzioni più recenti dalla complessa distribuzione.