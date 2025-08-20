The Twisted Tale of Amanda Knox, recensione della serie crime su Disney+: Una storia che parla anche di noi

Su Disney+ è disponibile la miniserie che racconta il caso di cronaca che ha sconvolto Perugia e diviso il mondo. Ma oltre Amanda, c'è anche un ritratto spietato dell'Italia. La recensione di The Twisted Tale of Amanda Knox.

The Twisted Tale of Amanda Knox, miniserie arrivata il 20 agosto su Disney+ con i primi due episodi (i restanti usciranno uno a settimana), punta nuovamente i riflettori su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi decenni: l'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007, e il successivo intricato iter giudiziario. In otto episodi la serie ripercorrere non solo il fatto delittuoso, ma anche il processo mediatico prima ancora che giudiziario. E, soprattutto, prova a restituire al pubblico una storia che per molto tempo è stata raccontata da altri e che invece ora ritorna dal punto di vista di Amanda Knox, a lungo la principale sospettatae e ora co-produttrice della serie e voce attiva nella narrazione. Perché vederla, soprattutto se non si è fanatici del genere true crime? Perché, come proveremo a spiegare in questa recensione, è una serie che mette il nostro Paese allo specchio: fa riflettere sui suoi sistemi, le sue fragilità, le sue storture culturali e mediatiche. In questo senso The Twisted Tale of Amanda Knox è una storia che parla anche di noi.

Il caso Meredith Kercher: I fatti di cronaca raccontati da The Twisted Tale of Amanda Knox

Il fatto di sangue è noto: la notte del 1° novembre 2007, Meredith Kercher viene trovata uccisa a Perugia nella casa che divideva con la studentessa americana Amanda Knox e con altre due coinquiline italiane. L'opinione pubblica si spacca e la macchina mediatica si mette subito in moto. Amanda e il suo fidanzato dell'epoca, Raffaele Sollecito, vengono arrestati. L'iter processuale giunge a una verità giudiziaria in parte contraddittoria. Prima condannati, poi assolti in appello, vengono nuovamente condannati nel processo bis dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, prima di essere definitivamente assolti nel 2015 dalla Corte di Cassazione senza rinvio, e cioè senza decidere per un nuovo processo. L'unico condannato per omicidio in concorso (ma in concorso con chi?) è Rudy Guede, che ha scontato 14 anni di carcere.

Non un giallo, ma un racconto sui meccanismi del pregiudizio

La sentenza definitiva, però, non ha cancellato le ombre sul modo in cui il caso è stato gestito. Come ha scritto la stessa Cassazione, il processo fu segnato da gravi errori: omissioni investigative, piste trascurate, e "clamorose défaillance" che hanno compromesso la ricerca della verità. Il punto è proprio questo: K.J. Steinberg (This Is Us), showrunner della serie, evita il tono sensazionalista del true crime classico per concentrarsi su altro. Viene così dato peso ai pregiudizi, alle incomprensioni, alle conseguenze delle narrazioni tossiche. Non ci si chiede "chi ha ucciso Meredith?" (dando per scontato, ovviamente, che non sia stata Amanda), ma "come si è arrivati a questo errore?" e "perché il mondo ha creduto a quella narrazione?". Guardando la serie bisogna ricordarsi sempre che Amanda Knox non è solo la protagonista, ma anche co-produttrice esecutiva. Dopo anni in cui è stata ridotta a una figura caricaturale ("Foxy Knoxy", la ragazza americana inquietante e ambigua), vuole riappropriarsi del racconto.

Le ombre sul sistema italiano

Questa storia, però, non è solo sua. È anche quella di un'Italia che non ha saputo gestire il clamore, che si è divisa tra innocentisti e colpevolisti da talk show, che ha preferito lo scandalo alla complessità. Vista con uno sguardo italiano, la serie mette a nudo una distanza culturale e giuridica profonda. Il sistema giudiziario italiano viene mostrato come lento, contraddittorio, ostacolato da barriere linguistiche e culturali. Amanda, nei primi interrogatori, non capisce nemmeno cosa le viene chiesto. La figura del PM Giuliano Mignini (interpretato da Francesco Acquaroli) è centrale, ma dipinta quasi come un antagonista tragico: non solo un villain da film crime, ma l'emblema di un sistema che si è aggrappato a una narrazione per non ammettere i propri errori.

Recensione di The Twisted Tale of Amanda Know: Narrazione, cast e colori

Gli episodi adottano più punti di vista diversi, non solo quello di Amanda ma anche quelli di Sollecito e Mignini. È un espediente narrativo che non risulta molto efficace, perché tende a spezzare il ritmo. Ci sono momenti ridondanti, salti temporali che confondono e ritorni su eventi già visti. Ma, forse, è anche un modo per ricordare che la verità ha molte facce. Il cast funziona: Grace Van Patten interpreta Amanda con intensità, concentrandosi sulla trasformazione emotiva del personaggio. Francesco Acquaroli è un Mignini forse troppo rigido (ma d'altronde così si è deciso di rappresentarlo), mentre il bravo Giuseppe De Domenico, che dà il volto a Raffaele Sollecito, si presta a una trasformazione notevole.

È interessante, poi, l'uso di una palette visiva ispirata a Il favoloso mondo di Amélie, film preferito di Amanda e (ironicamente) suo alibi la sera del delitto. I toni caldi e sognanti contrastano con la cupezza della cronaca e si raffreddano man mano che la narrazione si sposta nelle aule di tribunale e dietro le sbarre. Alla fine The Twisted Tale of Amanda Knox non è un capolavoro, ma è comunque un prodotto che merita attenzione, soprattutto per la sua prospettiva inedita e per come prova a raccontare una vicenda umana, prima che giudiziaria. Da guardare con occhio critico e, come abbiamo detto, tenendo sempre ben presente il punto di vista.