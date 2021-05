Panico rinnovi 2021: Le Serie TV rinnovate e cancellate

Speciali Serie TV

Per le reti americane è il momento di decidere le sorti delle Serie TV che appassionano il pubblico di tutto il mondo. In questo speciale in continuo aggiornamento, la fotografia della situazione.

Nonostante l'enorme caos, un anno fa la pandemia di Covid-19 ha toccato l'industria televisiva marginalmente, andando a compromettere - chi più, chi meno - solo la coda della stagione. La grande sfida è stata invece garantire una continuità nella stagione 2020-21, che in una situazione normale si sarebbe conclusa in questi giorni e invece si protrarrà ancora per diverse settimane. Con l'introduzione di protocolli anti-contagio severissimi, i tempi di produzione si sono allungati di molto, aumentando i costi e costringendo i network a ridurre il numero di episodi e offrire una programmazione più discontinua del solito, andando a pesare su quella curva dell'interesse del pubblico che in questi ultimi anni stava già soffrendo contro la potenza dei servizi streaming. Usciamo quindi da una stagione difficile, forse tra le più incerte di sempre, con gran parte delle Serie TV che hanno sofferto un calo (in alcuni casi anche vertiginoso) delle medie d'ascolto.

Le cinque principali reti americane - ABC, CBS, FOX, NBC e The CW - si trovano ora a dover decidere come configurare la prossima. Se prendere tempo e dare un'altra possibilità anche a quelle serie che non si sono distinte negli ascolti, oppure approfittare del momento per tagliare i rami secchi e attuare un rinnovamento dell'offerta, premesso che mai come quest'anno non si evidenziano novità che siano state capaci di lasciare davvero il segno. La sensazione è che prevarrà la prima linea: poche cancellazioni e pochi ordini, che spesso richiedono investimenti maggiori di un rinnovo. In attesa che il tempo ci dia un quadro più chiaro della prossima stagione televisiva, con gli Upfront torna il nostro consueto termometro per misurare la situazione rinnovi. Quali serie possono dormire sonni tranquilli, quali fluttuano in una bolla di sapone che potrebbe esplodere da un momento all'altro e quali stanno per essere o sono state già abbandonate sul ciglio della strada? Sono indicazioni in alcuni casi molto volubili, conseguentemente alle notizie e alle indiscrezioni che si susseguono dagli Stati Uniti. Dunque, salvate questa pagina tra i Preferiti o i Segnalibri e ricordate di controllare regolarmente la temperatura alle vostre serie preferite.

Il Termometro

Ufficialmente rinnovata Sicuramente sarà rinnovata Probabilmente sarà rinnovata Potrebbe essere rinnovata o cancellata Probabilmente sarà cancellata Sicuramente sarà cancellata Cancellata o terminata Troppo presto per dirlo

Serie TV ABC

Big Sky, Stagione 1 > 2

The Good Doctor, Stagone 4 > 5 Grey's Anatomy, Stagione 17

Station 19, Stagione 4

The Conners, Stagione 3

The Goldbergs, Stagione 8 American Housewife, Stagione 5

Black-ish, Stagione 7

Rebel, Stagione 1 A Million Little Things, Stagione 3

Home Economics, Stagione 1

The Rookie, Stagione 3 Mixed-ish, Stagione 2 Call Your Mother, Stagione 1

For Life, Stagione 2

Serie TV CBS

Blue Bloods, Stagione 11 > 12

Bob Hearts Abishola, Stagione 2 > 3

Bull, Stagione 5 > 6

FBI, Stagione 3 > 4

FBI: Most Wanted​, Stagione 2 > 3

Magnum P.I., Stagione 3 > 4

NCIS, Stagione 18 > 19

NCIS: Los Angeles, Stagione 12 > 13

S.W.A.T.​, Stagione 4 > 5

The Equalizer, Stagione 1 > 2

The Neighborhood, Stagione 3 > 4

Young Sheldon, Stagione 4 > 5, 6, 7 United States of Al, Stagione 1 All Rise, Stagione 2

B Positive, Stagione 1

SEAL Team, Stagione 4

The Unicorn, Stagione 2 Clarice, Stagione 1 MacGyver, Stagione 5

Mom, Stagione 8

NCIS: New Orleans, Stagione 7 Blood & Treasure, Stagione 2

Evil, Stagione 2

Serie TV FOX

Bob's Burgers, Stagione 11 > 12, 13

Duncanville, Stagione 2 > 3

I Griffin, Stagione 19 > 20, 21

I Simpson, Stagione 32 > 33, 34

The Great North, Stagione 1 > 2 9-1-1, Stagione 4

9-1-1: Lone Star, Stagione 2 The Resident, Stagione 4 Call Me Kat, Stagione 1 Prodigal Son, Stagione 2 The Moodys, Stagione 2 Bless the Harts, Stagione 2

Filthy Rich, Stagione 1

L'uomo di casa, Stagione 9

NEXT, Stagione 1 Housebroken, Stagione 1

Serie TV NBC

Chicago Fire, Stagione 9 > 10, 11

Chicago Med, Stagione 6 > 7, 8

Chicago P.D., Stagione 8 > 9, 10

Kenan, Stagione 1 > 2

Law & Order: Unità Speciale​, Stagione 22 > 23, 24

Mr. Mayor, Stagione 1 > 2

New Amsterdam, Stagione 3 > 4, 5

The Blacklist, Stagione 8 > 9

This Is Us, Stagione 5 > 6

Young Rock, Stagione 1 > 2 Law & Order: Organized Crime, Stagione 1 Good Girls, Stagione 4

Lo straordinario mondo di Zoey, Stagione 2

Manifest, Stagione 3 Debris, Stagione 1 Brooklyn Nine-Nine, Stagione 8

Connecting..., Stagione 1

Superstore, Stagione 6 True Story, Stagione 1

Serie TV THE CW

All American, Stagione 3 > 4

Batwoman, Stagione 2 > 3

DC's Legends of Tomorrow, Stagione 6 > 7

Dynasty, Stagione 4 > 5

In the Dark, Stagione 3 > 4

Kung Fu​, Stagione 1 > 2

Legacies, Stagione 3 > 4

Nancy Drew, Stagione 2 > 3

Riverdale, Stagione 5 > 6

Roswell, New Mexico, Stagione 3 > 4

Stargirl, Stagione 2 > 3

Streghe, Stagione 3 > 4

Superman & Lois, Stagione 1 > 2

The Flash, Stagione 7 > 8

Walker, Stagione 1 > 2 Pandora, Stagione 2 Black Lightning, Stagione 4

Supergirl, Stagione 6 The Outpost, Stagione 4

The Republic of Sarah, Stagione 1 (14 giugno)

Ultimo aggiornamento: 10 maggio 2021

Nota: Sono indicate le stagioni di serie originali in onda negli Stati Uniti nel periodo Autunno 2020 - Primavera 2021.