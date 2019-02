Panico rinnovi 2019: Quali Serie TV rischiano?

La strada verso gli Upfront - la settimana durante la quale le reti americane sveleranno i piani per la nuova stagione televisiva - si fa sempre più accidentata mentre ci si avvicina al mese di maggio. Dopo i tanti episodi pilota ordinati nelle ultime settimane, le Serie TV già in onda, in particolare gli show sfuggiti più o meno miracolosamente alla cancellazione, sentono il nodo della cravatta stringersi. Qualcuna - succede tutte le volte - lascerà presto questo mondo senza dare un seguito alle proprie storie. Mentre le nuove serie scalpitano per un posto nei palinsesti autunnali, negli uffici dei dirigenti di ABC, CBS, FOX, NBC e The CW, le reti che trasmettono la maggior parte delle serie che siamo soliti seguire in tv, si contano gli spettatori, si valutano gli investimenti, si discutono le linee creative e si tratta con gli attori i cui contratti sono in scadenza.

Le variabili sono numerose e, per aiutarvi ad avere un quadro della situazione il più chiaro possibile, anche quest'anno abbiamo stilato cinque liste (una per ciascuna rete), indicando quali serie possono dormire sonni tranquilli, quali per ora fluttuano in una bolla di sapone e quali stanno per essere o sono state già abbandonate sul ciglio della strada. Si tratta di indicazioni in alcuni casi molto volubili, conseguentemente alle notizie e alle indiscrezioni che si susseguono dagli Stati Uniti. Dunque, salvate questa pagina nei Preferiti/Segnalibri e ricordate di controllare regolarmente la temperatura alle vostre serie preferite.

IL TERMOMETRO



Ufficialmente rinnovata Sicuramente sarà rinnovata Probabilmente sarà rinnovata Potrebbe essere rinnovata o cancellata Probabilmente sarà cancellata Sicuramente sarà cancellata Cancellata o terminata Troppo presto per dirlo

ABC