Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere 2 è più oscura che mai: Ce la raccontano gli showrunner

Arrivano su Prime Video il 29 agosto i primi tre episodi della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Abbiamo incontrato via Zoom i produttori e showrunner J.D. Payne e Patrick McKay che ci hanno svelato curiosità e anticipazioni sul nuovo ciclo di episodi.

L'oscurità avanza nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie di Prime Video basata sull'amata saga fantasy di J.R.R. Tolkien e ambientata nella mitica Seconda Era, centinaia di anni prima delle avventure di Frodo e della Compagnia dell'Anello. Oscurità è la parola che abbiamo sentito pronunciare spesso dai protagonisti e dai produttori esecutivi e showrunner J.D. Payne & Patrick McKay che abbiamo avuto il piacere di incontrare via Zoom in una lunga giornata di conferenze stampa virtuali. Ai giornalisti collegati da ogni parte del mondo gli autori hanno presentato una stagione che alza l'asticella ed entra nel vivo dopo una prima servita soprattutto a far familiarizzare gli spettatori con una storia e una Terra di Mezzo diverse da quelle viste sul grande schermo. Domani, 29 agosto, arriveranno i primi tre episodi della nuova stagione a cui seguirà nuovo episodio ogni settimana, fino al finale del 3 ottobre. Cosa dobbiamo aspettarci? Ecco da dove riparte la storia e qualche anticipazione svelata dagli addetti ai lavori.

Gli Anelli del Potere: Dove eravamo rimasti e da dove riparte la seconda stagione

La prima stagione de Gli Anelli del Potere si è conclusa con due immagini particolarmente suggestive che preparavano il terreno per la seconda stagione: da un lato la creazione dei primi tre Anelli (tranquilli, ne mancano ancora ben 17), e con essi l'arrivo di grandi poteri; dall'altro l'ascesa del cattivo più famoso nato dalla penna di Tolkien, Sauron (Charlie Vickers) e la creazione del paesaggio infernale noto come Mordor. "Inizieremo a fare sul serio", ci dice Patrick McKay. "La prima stagione riguardava soprattutto gli eroi che trasportavano gli spettatori in una diversa era della Terra di Mezzo. Nella seconda ci divertiamo. Ora Sauron è fuori ed è dappertutto. È la sua stagione e questo rende le cose più oscure".

Una stagione che può fare appassionare chiunque con una storia emotiva

La serie, secondo J.D. Payne, toccherà anche note da thriller psicologico, vista l'astuzia di Sauron che cercherà di sedurre e manipolare praticamente tutti. "Sauron nel finale della scorsa stagione non aveva più nulla. Galadriel l'aveva rifiutato, non aveva anelli, non aveva un esercito e non aveva alleati. Nella seconda stagione lo vediamo tramare per mettere i nemici gli uni contro gli altri, gli orchi contro gli elfi. E, come suggerisce il titolo della serie, il suo scopo è ottenere gli Anelli del Potere. Per farlo avrà bisogno di una sola persona, il fabbro Celebrimbor. Quindi si reca nella sua regione e cerca di insinuarsi nel laboratorio, lavorare lì", spiega lo showrunner.

Secondo Patrick McKay, il pubblico riuscirà a immedesimarsi più facilmente nelle storie di questa seconda stagione. "Questa stagione è guidata dall'abilità di Sauron e da una storia emotiva davvero riconoscibile. Ci sono mostri e creature e sequenze d'azione e colpi di scena e sequenze di film horror in ogni singolo episodio, c'è molto divertimento e ci sono un sacco di relazioni. Penso che le persone possano riconoscere i loro percorsi di vita. Ci sono amicizie, ci sono matrimoni, ci sono collaborazioni lavorative, navi che partono. Queste sono le relazioni che tutti noi sperimentiamo e chiunque potrà riconoscersi in certe storie", dice.

Dalla Nuova Zelanda al Regno Unito: nuovi set, stesse emozioni

Nella seconda stagione la produzione si è spostata dalla Nuova Zelanda al Regno Unito. Come è arrivata questa decisione e in che modo ha cambiato le cose? Patrick McKay spiega: "Amazon ha un hub di produzione nel Regno Unito e hanno voluto spostare la serie sotto questo hub. Ma penso che la cosa abbia portato anche benefici allo show. Tolkien ha scritto qui, vedeva questi panorami e questi alberi e ora stiamo girando qui. Penso che l'atmosfera delle isole britanniche si senta nel corso della stagione. C'è qualcosa di più misterioso nei panorami in questa stagione. Ma in fin dei conti non vogliamo che il pubblico si senta in Nuova Zelanda o in Inghilterra ma semplicemente nella Terra di Mezzo".

Ma sappiamo bene che la Terra di Mezzo e l'universo di Tolkien sono molto vasti. Quali sono state le sfide più difficili per gli autori? Per J.D. Payne "è stato come mettere l'oceano in una vasca da bagno. Abbiamo dovuto fare delle scelte. Sicuramente una sfida è stata mixare e calibrare tutte le diverse timeline, fare in modo che tutto funzionasse bene e avesse senso. Noi siamo i critici più severi di noi stessi e volevamo essere all'altezza visto il nostro attaccamento al materiale di partenza".

Sauron, lo Straniero e le scoperte che faremo nella seconda stagione

Un'identità, quella di Sauron, è stata dunque rivelata (fun fact: neppure Charlie Vickers sapeva fin dall'inizio la vera identità del suo personaggio, Halbrand. Gli autori lo hanno messo al corrente solo dopo aver girato un paio di episodi della prima stagione, in modo che la recitazione dell'attore non ne risentisse). Un'altra identità, quella del mistico Straniero, interpretato da Daniel Weyman, è ancora un mistero. Ma non lo rimarrà ancora per molto. Gli showrunner promettono che il nome dello Straniero verrà rivelato in questa seconda stagione. "Il suo è un viaggio di auto-scoperta e maturazione per ottenere più saggezza e controllo su questi poteri misteriosi che non ha ancora imparato a controllare. Deve cercare davvero di trovare il suo posto nel mondo" anticipano, aggiungendo cripticamente che comunque "arriverà un nome ma il nome non è tutto". Nel suo viaggio, comunque, sarà guidato da un nuovo atteso personaggio, Tom Bombadil interpretato da Rory Kinnear. Gli autori lo hanno definito "lo Yoda dello Straniero" perché lo guida nel suo viaggio. "Ha molti anni e molti ricordi, è una buona guida. Ma è anche un imbroglione quindi non credete a tutto quello che dice", avvertono.

Ciò che sperano J.D. Payne & Patrick McKay è che la seconda stagione sia appassionante quanto la prima. "Se sei così fortunato da fare una cosa così impegnativa e ambiziosa per la seconda volta, sai che stai portando tutto ciò che hai appreso prima nella nuova stagione. Ma sarà il pubblico a giudicare. Noi speriamo che tutti amino lo show, anche chi non è appassionato di fantasy o sente che il genere non è per lui", ha concluso Patrick McKay.