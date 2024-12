Zorro: Il trailer ufficiale italiano della miniserie con Jean Dujardin nei panni del leggendario eroe mascherato

News Serie TV

Tutti gli episodi saranno disponibili in streaming su Paramount+ dal 6 dicembre.

Mancano poche ore al debutto su Paramount+ di Zorro, ultima re-interpretazione delle storie del leggendario eroe mascherato creato da Johnston McCulley nel lontanissimo 1919. Questa volta a vestirne mantello, maschera e sombrero, tutti rigorosamente neri, è il premio Oscar Jean Dujardin (The Artist), il quale non ha mai fatto mistero di sognare questo ruolo sin da quando era bambino. Gli otto episodi saranno disponibili in streaming dal 6 dicembre. Nel frattempo, qui di seguito, il trailer ufficiale italiano ne offre una nuova anteprima.

Trailer Ufficiale ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano della serie tv con Jean Dujardin e Salvatore Ficarra - HD

Zorro: La trama della miniserie con Jean Dujardin

Nei primissimi secondi del trailer riconoscerete il volto assai familiare dell'attore e comico italiano Salvatore Ficarra (Incastrati), che in Zorro veste i panni di Bernardo, il fedele servitore muto del protagonista. Quando quest'ultimo, Don Diego de la Vega, diventa il sindaco della Los Angeles del 1821, succedendo al padre, si rende conto subito che certe ingiustizie presenti in città - molte delle quali riconducibili all'avido uomo d'affari Don Emmanuel (Éric Elmosnino, Mike) - potranno essere risolte solo facendo ricomparire il famoso Zorro. Diego, che non usa quell'identità segreta da 20 anni, non ha altra scelta se non rispolverarla per il bene comune. Ma dovrà lottare per bilanciare la sua doppia identità di Zorro e di sindaco, mettendo a dura prova il suo equilibrio mentale e il matrimonio con Gabriella (Audrey Dana, L'accusa), all'oscuro del suo segreto.

Scontrandosi di sovente con il sergente Garcia (Grégory Gadebois, L'ufficiale e la spia), la determinazione di Zorro nel liberare il popolo dal dominio della corona spagnola viene messa alla prova nel corso di diverse avventure. "Credo che fosse il mio ultimo desiderio da bambino", aveva dichiarato Dujardin in una vecchia intervista. L'attore quel sogno lo aveva realizzato già una decina d'anni fa, nella comedy Platane, ma fu una cosa molto veloce, della durata di un solo episodio. In Zorro, invece, dà vita al personaggio in modo più completo. Uno Zorro che il fratello Marc Dujardin, presidente della casa di produzione dietro la miniserie Collectif 64, descrive "un po' più vecchio e sposato. Molto europeo, molto mantello e spada... Il nostro eroe sarà più umano, più tormentato e dovrà affrontare vari problemi, tra cui questioni di coppia".